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Главная война с Россией Резали по живому пилой, простреливали колени, ломали руки. Очевидец рассказал, как офицеры рашистов мордовали жителей Мотыжина вблизи Киева

Резали по живому пилой, простреливали колени, ломали руки. Очевидец рассказал, как офицеры рашистов мордовали жителей Мотыжина вблизи Киева

10 апреля, 2022 воскресенье
17:40
война с Россией

В усадьбе экопарка села Мотыжин (бывшего Макаровского, а ныне Бучанского района) Киевской области, неподалеку от стратегической трассы Киев-Чоп, она же Житомирская, во время российской оккупации была обустроена пыточная

Об этом рассказал житель села по имени Олег Бондаренко, который сам подвергся многочисленным пыткам и стал свидетелем того, как издевались над другими, передает Еспресо.TV со ссылкой на ТСН.

Всего во время оккупации погибли 400 гражданских лиц из Мотыжина. Пятерых из них замучили непосредственно в экопарке, говорится в сообщении.

Людей там держали с завязанными глазами, допрашивали, выбивали признание, а затем бросили в колодец. Не давали пищи и воды несколько суток. Мужчина говорит, что издевались преимущественно офицеры.

"Калуга", "Витебск" они только тем занимались – это два комбата. Разведки… Я слушал по рации их позывные. "Калуга" – он воевал в Л/ДНР сам из России комбат в разведроте. А этот "Витебск" он был очень жесток. Он колени всем простреливал, руки ломал и самое главное вот этот цинизм – они только убили его, эти его потащили куда-то, а они уже ели. Они уже забыли, что человека только что убили", - рассказывает мужчина об одном из типичных случаев.

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По данным Олега, среди пленников был мужчина, которого россияне убивали полтора часа, постепенно истязая.

"Его полтора часа убивали, вообще, это жесть. Час руками и ногами, он весь синий был, потом пилой руки ломали, они же были связаны, а потом начали ноги простреливать. Там жесть была! И реально ты понимаешь, что ты будешь следующий", – добавляет Олег.

Среди других в Мотыжине оккупанты убили семью старосты Ольги Сухенко, в частности, ее мужа и сына. Во время оккупации женщина помогала односельчанам. Этих погибших тоже пытали.



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