Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на S&P Global Ratings

Агентство S&P снизило суверенный кредитный рейтинг Беларуси в иностранной валюте до выборочного дефолта, а также рейтинг выпуска еврооблигаций до дефолта.

"В установленный срок, 29 июня 2022 года, правительство совершило платеж в белорусских рублях - валюте, не предусмотренной начальными условиями облигаций, на счет, открытый в одном из белорусских банков", - говорится в сообщении.

Сообщается, что власть Беларуси пыталась найти альтернативные способы погашения долларового долга.

Агентство заявляет, что в случае выполнения платежей по выпуску Belarus-27 в валюте договора рейтинг Беларуси может быть повышен. В то же время добавляют, что "дальнейшие неплатежи по другим еврооблигациям практически неизбежны".

В S&P добавляют, что международные санкции "лишили или значительно ограничили доступ белорусских властей к мировой финансовой инфраструктуре и назначенные каналы оплаты долларового долга, включая еврооблигации, более недоступные правительству".