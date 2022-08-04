Рейтинговое агентство S&P заявило о дефолте Беларуси по еврооблигациям
Международное рейтинговое агентство S&P понизило кредитный рейтинг Беларуси в иностранной валюте и объявило о дефолте по еврооблигациям
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на S&P Global Ratings
Агентство S&P снизило суверенный кредитный рейтинг Беларуси в иностранной валюте до выборочного дефолта, а также рейтинг выпуска еврооблигаций до дефолта.
"В установленный срок, 29 июня 2022 года, правительство совершило платеж в белорусских рублях - валюте, не предусмотренной начальными условиями облигаций, на счет, открытый в одном из белорусских банков", - говорится в сообщении.
Сообщается, что власть Беларуси пыталась найти альтернативные способы погашения долларового долга.
Агентство заявляет, что в случае выполнения платежей по выпуску Belarus-27 в валюте договора рейтинг Беларуси может быть повышен. В то же время добавляют, что "дальнейшие неплатежи по другим еврооблигациям практически неизбежны".
В S&P добавляют, что международные санкции "лишили или значительно ограничили доступ белорусских властей к мировой финансовой инфраструктуре и назначенные каналы оплаты долларового долга, включая еврооблигации, более недоступные правительству".
- Международное рейтинговое агентство Moody's 14 июля назвало дефолтом выплаты по внешнему долгу Беларуси в местных рублях.
- 19 июля рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эминента в иностранной валюте Беларуси с C до RD (ограниченный дефолт).
- 27 июня произошел дефолт России по внешнему долгу. РФ не осуществила платежи по еврооблигациям 100 миллионов долларов США, которые нужно было выплатить до 27 мая, это считается дефолтом. Перед этим США фактически ограничили России доступ к денежным средствам (заблокирован золотовалютный резерв в американских товарах).
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