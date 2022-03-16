Рейтинговое агентство Fitch признает дефолтом выплаты РФ по долларовым долгам в рублях

Об этом пишет Reuters.



"Оплата в местной валюте российских купонов еврооблигаций, подлежащих уплате 16 марта, будет считаться суверенным дефолтом по истечении 30-дневного льготного периода", - говорится в сообщении.



В случае выплаты в рублях рейтинги соответствующего выпуска будут понижены до "D".



Купонные выплаты по российским бондам должны быть произведены в долларах до конца 30-дневного льготного периода, напомнили в агентстве. В противном случае долгосрочный рейтинг дефолта РФ в иностранной валюте будет снижен до отметки "RD" (ограниченный дефолт).



Напомним, санкции, которые страны Запада вводят против России за ее вторжение на территорию Украины, серьезно избивают по экономике агрессорки – внешний долг РФ и ее компаний достигает примерно $150 млрд, и уже сегодня, 16 марта, за ним может быть объявлен дефолт.