Рейтинговое агентство Fitch признает дефолтом выплаты РФ по долларовым долгам в рублях
Если Россия выплатит купоны еврооблигаций в рублях вместо долларов, Fitch сочтет это дефолтом
Об этом пишет Reuters.
"Оплата в местной валюте российских купонов еврооблигаций, подлежащих уплате 16 марта, будет считаться суверенным дефолтом по истечении 30-дневного льготного периода", - говорится в сообщении.
В случае выплаты в рублях рейтинги соответствующего выпуска будут понижены до "D".
Купонные выплаты по российским бондам должны быть произведены в долларах до конца 30-дневного льготного периода, напомнили в агентстве. В противном случае долгосрочный рейтинг дефолта РФ в иностранной валюте будет снижен до отметки "RD" (ограниченный дефолт).
Напомним, санкции, которые страны Запада вводят против России за ее вторжение на территорию Украины, серьезно избивают по экономике агрессорки – внешний долг РФ и ее компаний достигает примерно $150 млрд, и уже сегодня, 16 марта, за ним может быть объявлен дефолт.
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