Об этом пишет Reuters .



"Moody's Investors Service (MIS) заявила в четверг (24 марта, – ред.), что намерена отменить свои кредитные рейтинги российских компаний после аналогичных шагов Fitch и S&P Global Ratings", – сообщило издание.



Материнская компания рейтингового агентства Moody's Corp приостановила коммерческие операции в РФ в начале марта из-за войны против Украины.



ЕС 15 марта в рамках санкций против России запретил компаниям с высокими кредитными рейтингами оценивать РФ и ее компании.

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