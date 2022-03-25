Рейтинговая компания Moody's планирует отменить рейтинги российских компаний, - Reuters
Кредитная рейтинговая компания Moody's Investors Service заявила о намерении отменить рейтинги российских компаний из-за войны войны РФ против Украины
Об этом пишет Reuters .
"Moody's Investors Service (MIS) заявила в четверг (24 марта, – ред.), что намерена отменить свои кредитные рейтинги российских компаний после аналогичных шагов Fitch и S&P Global Ratings", – сообщило издание.
Материнская компания рейтингового агентства Moody's Corp приостановила коммерческие операции в РФ в начале марта из-за войны против Украины.
ЕС 15 марта в рамках санкций против России запретил компаниям с высокими кредитными рейтингами оценивать РФ и ее компании.
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