Рейтинги "Слуги народа" и "ЕС" почти сравнялись, разница в пределах погрешности, другие существенно отстают, – Центр Разумкова

Рейтинг партии "Слуга народа" снижается, партия "Европейская солидарность" увеличивает поддержку. Об этом свидетельствует телефонный опрос Центра Разумкова , в котором приняли участие 1200 респондентов. Ошибка опроса не превышает 2,9%.



Падение рейтингов провластной партии связывают с ухудшением социально-экономической ситуации и падением уровня жизни граждан.



Если бы в ближайшее время прошли выборы в Верховную Раду Украины, за партию "Слуга народа" готовы отдать свой голос 15% всех опрошенных. За партию "Европейская солидарность" готовы отдать свой голос 12,4% всех опрошенных.



По данным другого опроса Центра Разумкова в июле-августе 2021 года, проводившемся методом "лица к лицу", рейтинг партии "Слуга народа" от всех составил 17,1%, "Европейская Солидарность" - 10,7% от всех опрошенных.



Другие партии существенно отстают от лидеров: "Оппозиционная платформа ˗ При жизни" – 7,5%, ВО "Батькивщина" – 7,2%, условная партия Дмитрия Разумкова – 5,5%, "Украинская стратегия Гройсмана" – 4,6% , "Сила и честь" 3,6%, "Наши" м 3,1%, Радикальная партия Олега Ляшко – 2,1%, за каждую из других политических сил – менее 2% избирателей.



Большинство опрошенных (55,9%) отметили, что за последние два года материальное положение их семьи ухудшилось; треть респондентов (35,3%) ответили, что оно не изменилось и 7,5% считают, что оно улучшилось.



Главными причинами экономических проблем в Украине опрошенные чаще называют некомпетентность власти (39,1%) и высокий уровень коррупции (35,4%). 10,2% опрошенных главной причиной экономических проблем считают пандемию коронавируса, а 10,0% – войну на Востоке Украины.



Похожи оценки причин кризисных явлений в энергетике. Основными причинами этих явлений чаще всего называют коррумпированность (37,5%) и некомпетентность власти (36,8%). 13,7% респондентов основной причиной кризисных явлений в энергетике считается ситуация на мировых рынках газа.



Более половины респондентов (52,0%) считают, что ответственность за отопительный сезон несут центральные власти, и они из государственного бюджета должны покрыть дополнительные расходы на отопление. 17,5% опрошенных возлагают большую ответственность на местное самоуправление. Четверть опрошенных (24,6%) ответили, что им безразлично, кто будет компенсировать расходы, центральные власти или местные, главное, чтобы в школах, больницах и садах были теплые батареи.



Оценивая достаточность средств, предусмотренных на отопительный сезон на субсидии на жилищно-коммунальные услуги, 43,6% опрошенных считают, что Правительство должно увеличить сумму средств на субсидии и увеличить количество семей, имеющих право их получать. 7,3% респондентов считают, что этих средств достаточно. 7,0% опрошенных ответили, что их не интересует этот вопрос, а 35,3% отметили, что не знают, сколько средств предусмотрено правительством на субсидии.



Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 23 по 27 октября 2021 года методом САТИ (телефонный опрос). Были опрошены 1200 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,9% с вероятностью 0,95.



Как ранее сообщалось, президент Владимир Зеленский впервые после президентских выборов 2019 года возглавил антирейтинг украинских политиков.