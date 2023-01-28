1. Увольнение заместителя министра обороны Вячеслава Шаповалова. Министерство обороны заключило соглашение на поставку продовольствия в армию на 2023 год, где стоимость некоторых продуктов значительно превышала рыночные цены. Министр обороны Резников в начале заявил, что никаких нарушений нет, завышение цен на яйца - "техническая ошибка", из-за того, что Минобороны измеряет яйца в килограммах, и пригрозил привлечь СБУ, чтобы выяснить откуда у журналистов цены. Но после заявления НАБУ об открытии производства, на следующий день Резников признал, что проблемы в министерстве, а не у журналистов, и немедленно уволил своего зама, ответственного за тыл. Теперь вопрос, должен ли Резников понести ответственность за ложь вслед за Шаповаловым.

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2. Арест первого заместителя министра общин и территорий Василия Лозинского. НАБУ разоблачило на взятке в 400 тысяч долларов первого заместителя министра общин и территорий Василия Лозинского, который он пытался получить в качестве отката за государственные закупки дизель-генераторов у частной компании. Лозинский — близкое доверенное лицо самого премьер-министра Дениса Шмыгаля, с которым он работал много лет. Теперь вопрос, должен ли Шмигаль понести ответственность за преступление своего ставленника, которому он доверил распределение государственных средств.

3. Увольнение заместителя главы офиса президента Кирилла Тимошенко. Тимошенко, известный кураторством президентского проекта "Большого строительства", стал известен благодаря быстрому обогащению после попадания во власть. После начала войны Тимошенко начал проживать в частной вилле застройщика Никонова, и пользоваться элитными автомобилями, один из которых принадлежит Вемиру Давитяну, теневому "авторитетному" бизнесмену, имеющему отношения и со всем руководством Слуг народа и с известным "авторитетом" "Нариком"-Петровским. После ряда скандалов Тимошенко пришлось написать заявление об отставке.

После начала войны Тимошенко начал проживать в частной вилле строителя Никонова, и пользоваться элитными автомобилями, один из которых принадлежит Вемиру Давитяну, теневому "авторитетному" бизнесмену, имеющему отношения и со всем руководством Слуг народа и с известным "авторитетом" "Нариком"-Петровским

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4. Увольнение председателя ОГА Днепропетровской области Валентина Резниченко. В ходе вторжения фирма, оформленная на подругу Резниченко — фитнес-тренера, путем подковерных решений получила рекордные суммы финансирования из бюджета на строительство магистралей в Днепропетровской области. НАБУ открыло дело и провело обыски у Резниченко. Его защищал офис президента, но скандал потушить не удалось, и Резниченко наконец был уволен.

5. Тайное возвращение незадекларированных денег одному из руководителей государственной фирмы "Прогресс". Экс-замминистра обороны, один из руководителей государственной компании "Прогресс" Александр Миронюк во времена министра Андрея Тарана оказался причастен к заключению фиктивных соглашений на поставку бронежилетов, которые не получило министерство обороны. Во время обыска у него дома нашли около одного миллиона долларов разной валюте, которые он ранее не указывал в декларации. Средства арестовали. Но Печерский суд тайно вернул деньги Миронюку, под предлогом, что будто бы их ему ссудила слепая (так указано в доверенности) 86-летняя пенсионерка из Харькова. Женщина оказалась родственницей владельца фирмы, во времена правления Миронюка в Минобороны получала работавшая с госкомпанией "Прогресс", то есть опосредованная связь очевидна. Ущерб государству от аферы с непоставленными бронежилетами никто не компенсировал.

Тайный возврат незадекларированных денег одному из руководителей государственной фирмы "Прогресс". Эксзамминистра обороны, один из руководителей государственной компании "Прогресс" Александр Миронюк во времена министра Андрея Тарана оказался причастен к заключению фиктивных соглашений на поставку бронежилетов, которые не получило министерство обороны, во время обыска у него дома у Миронюка было найдено около одного миллиона долларов разной валюте

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6. Увольнение заместителя генерального прокурора Алексея Симоненко. Симоненко на неделю на новый год во время войны уехал для отдыха на курорт Марбелья на машине одного из одиозных теневых деятелей - "сигаретного короля" Козловского. Именно деятельность таких как Козловский должен был проверять по службе чиновник Генпрокуратуры, но вместо того завел с ним дружеские отношения. Симоненко известен как "решала", контролировавший всю контрабанду, рейдерство, все сомнительные вопросы, которые в свою пользу решала власть.

7. Увольнение председателей Запорожской ОГА Старуха, Сумской ОГА Живицкого и Херсонской ОГА Янушевича. Их деятельность долгое время вызвала большую критику за некомпетентность и бездействие в оборонных вопросах, президент Зеленский Янушевича назначил с нарушением закона о люстрации в августе 2022-го. Но уволили их из-за связей с Кириллом Тимошенко за компанию.

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Пять из этих скандалов начинались с журналистских расследований Украинской правды, одно — Зеркала недели, но все они объединены быстрым подключением Национального антикоррупционного бюро к изучению этих вопросов.

Все эти люди много лет были в команде Слуг народа, несмотря на все скандалы, их всегда прикрывали, но что изменилось? Это мгновенное массовое увольнение связано с вопросами международных партнеров Украины, которые шлют в Украину десятки миллиардов долларов помощи, и не хотят терпеть коррупцию украинских властей. Дипломатическое давление стран Запада на Офис президента привело к быстрому результату. А Украина получила сразу после этих скандалов очередной пакет военной помощи.

Теперь важно, чтобы все уволенные, находящиеся на прицеле НАБУ, получили приговор в суде. Будем следить за процессами, потому что только увольнения коррупцию не преодолеть, приговоры еще впереди.