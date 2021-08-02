Рейтинг самых богатых людей мира возглавил новый человек, - Forbes

Об этом сообщается на сайте Forbes Real-Time.



Как известно, состояние Арно за тот день также сократились - на $2,9 млрд. Однако Арно все равно на $0,5 млрд опередил Безоса: по итогам торгов его состояние оценивали в $ 192, 9 млрд.

Forbes объясняет, что состояние Безоса сократились в связи с обвалом акций Amazon - в пятницу они потеряли 7,5% на фоне публикации отчетности ритейлера: темпы роста выручки замедлились по сравнению со вторым кварталом 2020 года.



Как свидетельствуют данные Forbes Real-Time состоянию на 2 августа, состояние Арно оценивают в $194,7 млрд, Безоса - в $192,4 млрд.



Замыкает топ-3 основатель Tesla Илон Маск - $179,4 млрд.



Также в топ-5 - соучредитель Microsoft Билл Гейтс ($131,6 млрд) и основатель Facebook Марк Цукерберг ($128,2 млрд).

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