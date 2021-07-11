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Рейтинг президента пока еще высокий благодаря популизму и перепозиционированию Зеленского в государственника и патриота, - Гарань

11 июля, 2021 воскресенье
12:00

Рейтинг Зеленского остается высоким из-за популистской риторики и работы политтехнологов по превращению президента в государственника и патриота, считает научный директор Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Алексей Гарань


Об этом политолог сообщил в программе "Вечер с Николаем Княжицким" на Еспресо.TV.

Алексей Гарань также отметил, что среди политических партий в данный момент на первом месте - "Слуга народа", но рейтинги просели практически в 2 раза. Поэтому, если бы сейчас состоялись досрочные парламентские выборы, то расклад сил был бы совсем другой. Поэтому, по мнению политолога, досрочных парламентских выборов не будет. Он также выразил сомнение, что Зеленский пойдет на изменение Конституции, чтобы продлить работу действующей Верховной Рады.

"Что касается падения рейтинга Зеленского, то оно было, но сейчас результаты условного первого тура выборов президента все равно были бы такими, как в апреле 2019 года. К тому же, это достаточно устойчивые показатели: ведь они фиксируются несколько месяцев различными компаниями. Другое дело, что во 2-м туре победа Зеленского уже не была бы такой впечатляющей, как на прошлых выборах. Я думаю, что Зеленскому и его политтехнологам удалось сделать определенное перепозиционирование: теперь Зеленский государственник и патриот ", - отметил Гарань.

Политолог также отметил, что рейтинг президента Зеленского остается высоким за счет его популистской риторики и идей о деолигархизации - люди продолжают в это верить.

"Относительно противников Зеленского: все его противники имеют большой антирейтинг. За счет этого президенту удается удержать первенство среди вероятных кандидатов в президенты ... Исходя из нынешней ситуации, из тех политтехнологических козырей, которые может использовать действующая власть, я бы сказал, что у Зеленского сейчас есть хорошие шансы на то, чтобы быть переизбранным. Но мы не знаем, как сложится ситуация в течение следующих 2 лет ", - заявил эксперт.
 

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