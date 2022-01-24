Рейтинг Порошенко растет и практически сравнялся с Зеленским, "Европейская Солидарность" лидирует среди партий, – рейтинги КМИС

Если бы выборы Президента Украины происходили в следующее воскресенье, наивысшую поддержку имеют Владимир Зеленский (за него проголосовали бы 17,4% среди всех респондентов и 23,5% среди определившихся с выбором) и Петр Порошенко (соответственно, 15,5% и 20 ,9%). Разница в поддержке этих кандидатов в рамках статистической погрешности, то есть формально они "делят" первое место, отмечают социологи .



Далее следуют Юлия Тимошенко (8,8% и 11,8%), Игорь Смешко (7,1% и 9,6%), Юрий Бойко (6,9% и 9,3%). Остальные кандидаты имеют более низкую поддержку.



По сравнению с декабрем 2021 среди респондентов, определившихся с выбором, поддержка Порошенко выросла с 16,7% до 20,9%.



"Европейская Солидарность" имеет высшую поддержку, за нее готовы проголосовать 16% среди всех респондентов и 18,9% среди определившихся с выбором. Поддержка партии статистически значимо (более погрешности) преобладает поддержку других политических сил.



Далее следуют три партии, чья поддержка отличается в пределах погрешности, то есть они формально «делят» второе место: "Слуга народа" (11,6% среди всех респондентов и 13,7% среди определившихся с выбором), "Родина" (11,3% и 13,7%) и ОПЗЖ (9,8% и 11,6%). Также набирают более 5% проходного барьера такие партии, как "Умная политика" (6,4% и 7,6%), "Сила и честь" (6,3% и 7,4%), "Наши" ( 4,6% и 5,5%.



По сравнению с декабрем 2021 года статистически значимо возросшая поддержка партии "Европейская солидарность" (с 15,4% до 18,9% среди определившихся с выбором). В то же время за этот период снизилась поддержка партии "Слуга народа" (с 17,4% до 13,7%). Поддержка других партий не поменялась.



Среди четырех парламентских партий больше всего респондентов главной оппозицией власти назвали "ЕС" (32,3%). Далее следуют "ОПЗЖ" (19,1%) и "Батькивщина" (15,2%). Партию "Голос" назвали 2,7%.



В течение 19-20 января 2022 Киевский международный институт социологии (КМИС) провел всеукраинский опрос общественного мнения методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI). Опрошены 1205 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Выборка репрезентативна для взрослого населения (возраст 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, временно не контролируемые властями Украины – АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.



В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

