Об этом сообщается на сайте Deutsche Welle.

Согласно последнему опросу, только 25% граждан довольны работой Шольца в должности канцлера, и при этом 62% недовольны - самый большой негативный показатель за время его пребывания в должности. Деятельностью правительства сейчас довольны 27% немцев, недовольны – 65%.

Если бы канцлер избирался прямым голосованием, Шольц занял бы только третье место: 25% избрали бы министра экономики Роберта Габека ("зеленые"), 19% – лидера ХДС Фридриха Мерца и только 18% – Шольца.

Рейтинг Социал-демократической партии Шольца также снижается. С момента выборов в Бундестаг она опустилась в опросах с первого места на третье с рейтингом 19%, отставая от ХДС (28%) и "Зеленых" (21%). "Свободные демократы", входящие в коалицию, имеют 8% поддержки.

В то же время рейтинг правой Альтернативы для Германии остается неизменным на уровне 12%, партию Ливи поддерживает 5% немцев. Остальные партии вместе набирают около 7%.

21 июня Олаф Шольц заявил, что медленные темпы снабжения немецкого оружия Киеву объясняются необходимостью обучения украинских военных.

4 июля Шольц ответил на обвинение в недостаточной военной помощи Украине.

19 июля стало известно, что правительство Германии, несмотря на обещания, не увеличило военную поддержку Украины.

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