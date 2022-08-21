Рейтинг одобрения действий Шольца и его правительства упал до рекордно низкого уровня
Только 25 процентов населения ФРГ считают работу Шольца и правящей коалиции удовлетворительной
Об этом сообщается на сайте Deutsche Welle.
Согласно последнему опросу, только 25% граждан довольны работой Шольца в должности канцлера, и при этом 62% недовольны - самый большой негативный показатель за время его пребывания в должности. Деятельностью правительства сейчас довольны 27% немцев, недовольны – 65%.
Если бы канцлер избирался прямым голосованием, Шольц занял бы только третье место: 25% избрали бы министра экономики Роберта Габека ("зеленые"), 19% – лидера ХДС Фридриха Мерца и только 18% – Шольца.
Рейтинг Социал-демократической партии Шольца также снижается. С момента выборов в Бундестаг она опустилась в опросах с первого места на третье с рейтингом 19%, отставая от ХДС (28%) и "Зеленых" (21%). "Свободные демократы", входящие в коалицию, имеют 8% поддержки.
В то же время рейтинг правой Альтернативы для Германии остается неизменным на уровне 12%, партию Ливи поддерживает 5% немцев. Остальные партии вместе набирают около 7%.
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