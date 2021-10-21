Рейтинг ФИФА: Сборная Украины впервые в этом году поднялась в списке

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Сборная Украины в октябре сыграла два матча в квалификации чемпионата мира-2022. Наша команда победила Финляндию (2:1) и вничью закончил встречу против Боснии и Герцеговины (1:1).



По итогам этих матчей, сборная Украины поднялась с 27-го на 26-е место.



Из соперников сборной Украины по отбору ЧМ-2022 выше - на третьей позиции - находится Франция, Босния и Герцеговина находится на 56-м месте, Финляндия - на 60-м, а Казахстан - 125-й.



Возглавляет рейтинг ФИФА Бельгия, Бразилия идет второй. Чемпион Европы Италия - четвертая.





Напомним, 12 октября в отборочном матче чемпионата мира-2022 по футболу сборная Украины сыграла во Львове вничью с Боснией и Герцеговиной.

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков после ничьей с Боснией и Герцеговиной заявил, что команде не хватает классных футболистов .