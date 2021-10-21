Рейтинг ФИФА: Сборная Украины впервые в этом году поднялась в списке
Сборная Украины по футболу в новом рейтинге ФИФА поднялась на 26-ю позицию
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Сборная Украины в октябре сыграла два матча в квалификации чемпионата мира-2022. Наша команда победила Финляндию (2:1) и вничью закончил встречу против Боснии и Герцеговины (1:1).
По итогам этих матчей, сборная Украины поднялась с 27-го на 26-е место.
Из соперников сборной Украины по отбору ЧМ-2022 выше - на третьей позиции - находится Франция, Босния и Герцеговина находится на 56-м месте, Финляндия - на 60-м, а Казахстан - 125-й.
Возглавляет рейтинг ФИФА Бельгия, Бразилия идет второй. Чемпион Европы Италия - четвертая.
- Напомним, 12 октября в отборочном матче чемпионата мира-2022 по футболу сборная Украины сыграла во Львове вничью с Боснией и Герцеговиной.
- Главный тренер сборной Украины Александр Петраков после ничьей с Боснией и Герцеговиной заявил, что команде не хватает классных футболистов .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.19
Покупка 26.19Продажа 26.45
-
EUR
Покупка 30.35Продажа 30.74
- Актуальное
- Важное