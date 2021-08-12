Рейтинг ФИФА: Сборная Украины неожиданно потеряла позицию после успеха на Евро-2020
ФИФА опубликовала "свежий" рейтинг национальных сборных, в котором учтены результаты команд на Евро-2020 и Копа Америка
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Сборная Украины в обновленном рейтинге ФИФА потеряла одну позицию и теперь занимает двадцать пятое место. В списке сборных УЕФА (европейских, -ред.) команда находится на 15-й позиции.
Лидером рейтинга остается Бельгия. Второе место у Бразилии. Третья - Франция. Чемпион Европы Италия только шестая.
На Евро-2020 сборная Украины по футболу вышла в четвертьфинал.
- Напомним, 1 августа главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко объявил, что его контракт с УАФ закончился.
- 3 августа сообщалось, что Сергей Ребров станет новым главным тренером сборной Украины по футболу.
- 10 августа стало известно, что чемпион мира Александр Петраков может возглавить сборную Украины .
- 11 августа Сергей Ребров должен был провести финальные переговоры с руководством "Аль-Айном" из ОАЭ относительно расторжения контракта.
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