Рейтинг ФИФА: Сборная Украины неожиданно потеряла позицию после успеха на Евро-2020

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Сборная Украины в обновленном рейтинге ФИФА потеряла одну позицию и теперь занимает двадцать пятое место. В списке сборных УЕФА (европейских, -ред.) команда находится на 15-й позиции.



Лидером рейтинга остается Бельгия. Второе место у Бразилии. Третья - Франция. Чемпион Европы Италия только шестая.

На Евро-2020 сборная Украины по футболу вышла в четвертьфинал.



