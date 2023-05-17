Рейс Киев — Будапешт — Вена возвращается к привычным расписаниям после аварии на венгерской железной дороге
Беспересадочные вагоны Киев — Будапешт — Вена возвращаются к привычным расписаниям после схождения с рельсов 9 вагонов грузового поезда с железной рудой
Об этом информирует Укрзализныця .
"Венгерские коллеги сообщают о возобновлении движения ранее поврежденной в результате аварии железной дорогой между Дебреценом и Ньиредьхазой", - пишет ведомство.
Сообщается, что рейс Киев - Будапешт - Вена возвращаются к привычному движению.
В частности, отправление из Киева в 13:16, во Львове 19:59 - 20:25, в Мукачево 00:19 - 00:24, в Будапешт-Келете 08:20 - 08:40, а прибытие в Вену в 11:21.
В обратном направлении идет в 16:42, в Будапешт-Келете 19:19 – 19:40, в Мукачево 06:48 – 06:53, во Львове 11:00 – 11:23, прибытие в столицу Украины в 18:30.
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Поезд EC 140/149 "Хортобадь" Вена — Захонь с вагоном Вена — Чоп также возвращается к своему графику с сохранением всех пересадок: отправление из Вены в 16:42, в Будапешт-Келете 19:19 - 19:40, прибытие в Чоп в 02:28.
Обратно идет в 03:28, в Будапешт-Келете 08:20 – 08:40, прибытие в 11:21.
"Поезда в сообщении Будапешт - Дебрецен - Мукачево следуют привычным расписанием и маршрутом без необходимости пересадки на автобусный шаттл для объезда поврежденного участка", - добавляют в Укрзализныце.
- Напомним, утром 7 мая девять вагонов грузового поезда с железной рудой сошли с рельсов на участке, соединяющем Ниредьгаз и Дебрецен. Грузовой поезд, перевозивший железную руду из Украины, направлялся с пограничной станции Загонь в Австрию.
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