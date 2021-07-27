Рейс Киев-Батуми экстренно сел в Тбилиси из-за мощного ливня на побережье Черного моря
Из-за неблагоприятных метеоусловий рейс украинского авиаперевозчика Yanair совершил вынужденную посадку в Тбилиси
Об этом сообщает Грузия Online.
Причиной посадки в Тбилиси украинского рейса Киев-Батуми стал мощный ливень и туман в аэропорту грузинского курорта.
Самолет переждал в аэропорту Тбилиси несколько часов. К этому моменту туман рассеялся и самолет вылетел в направлении Батуми.
"Все остальные регулярные рейсы осуществляются по расписанию. Больше никаких задержек по погодным условиям нет", - заявили журналистам в Батумском аэропорту.
Также в аэропорту отметили, что небольшая задержка авиарейса Львов - Батуми не связана с грузинской стороной.
Из-за сильных ливней поднялся уровень воды в реках на Западе Грузии. Ливни размыли дорогу у Кутаиси. Над ее восстановлением уже работают.
Также поднялся уровень воды в реке Ингури. Паводки размыли опоры железобетонного моста на трассе Зугдиди-Джвари-Местиа-Ласдили.
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