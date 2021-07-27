Рейс Киев-Батуми экстренно сел в Тбилиси из-за мощного ливня на побережье Черного моря

Об этом сообщает Грузия Online.



Причиной посадки в Тбилиси украинского рейса Киев-Батуми стал мощный ливень и туман в аэропорту грузинского курорта.

Самолет переждал в аэропорту Тбилиси несколько часов. К этому моменту туман рассеялся и самолет вылетел в направлении Батуми.

"Все остальные регулярные рейсы осуществляются по расписанию. Больше никаких задержек по погодным условиям нет", - заявили журналистам в Батумском аэропорту.



Также в аэропорту отметили, что небольшая задержка авиарейса Львов - Батуми не связана с грузинской стороной.



Из-за сильных ливней поднялся уровень воды в реках на Западе Грузии. Ливни размыли дорогу у Кутаиси. Над ее восстановлением уже работают.

На 7 километре трассы внутреннего значения Алпана-Цагери произошел оползень. Этот участок дороги полностью перекрыт. В Сванетии река Цхенисцкали из-за проливных дождей вышла из берегов и затопила около 50 метров центральной дороги возле села Сакдари.Также поднялся уровень воды в реке Ингури. Паводки размыли опоры железобетонного моста на трассе Зугдиди-Джвари-Местиа-Ласдили.