Оккупанты обстреляли ВСУ на Донбассе: семь военных пострадали, один - в тяжелом состоянии
Рейс из Минска до Анталии улетел в Москву из-за "нештатной ситуации" на борту
26 июля после часа полета самолет "Белавиа" подал аварийный сигнал в небе над Белгородской областью
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2021, понедельник
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