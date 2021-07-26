Рейс из Минска до Анталии улетел в Москву из-за "нештатной ситуации" на борту

Об этом сообщает БелТА.



Самолет белорусской авиакомпании "Белавиа", следовавший из Минска в Анталию, подал сигнал бедствия. В данный момент он направляется в аэропорт Воронежа, где проведет экстренную посадку.



В авиадиспетчерской службе подтвердили сигнал бедствия на борту Boeing 737. По предварительной информации, на борту лайнера произошла нештатная ситуация.



"Экипаж подал сигнал бедствия через час после вылета. Лайнер получил разрешение диспетчеров на экстренную посадку в Воронеже. Сейчас самолет быстро снижается", - заявили в диспетчерской службе.



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Борт "Белавиа" будет садиться в московском аэропорту "Домодедово".



Самолет, который ранее направили в Воронеж, перенаправили в Домодедово для более оперативного решения технических проблем. На борту сработал датчик неисправности давления.



В самолете находятся 207 человек, включая экипаж.



Известно, что самолет с бортовым номером EW-455PA поступил в парк авиакомпании всего пять лет назад. До этого он нигде не эксплуатировался.



