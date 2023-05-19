Рейдеры по медиахолдингу захватили детский пищевой завод в Полтавской области: пятеро участников получили подозрения
Разоблачена преступная организация из 15 человек, которая подделывала документы и захватила детский пищевой завод в Полтавской области. Пятерым участникам объявлены подозрения
Об этом информирует Офис генерального прокурора .
Следствие составило, что адвокат и владелец медиахолдинга, которые использовали свои информационные ресурсы для давления и шантажа на бизнесменов и политиков, создали преступную организацию из 15 представителей силового блока, юристов, нотариусов и "уголовного авторитета".
В июле 2022 г. злоумышленники подделали документы и незаконно перерегистрировали на своих людей завод по производству детского питания и диетических продуктов. Это привело к ущербу для собственников предприятия более чем на 250 млн грн.
Правоохранители провели более 30 обысков на дому и на работе у фигурантов. Изъяли телефоны, документацию, оружие, патроны, деньги, автомобили, "черновые записи".
Их задержали. Пятерым участникам объявили подозрение за создание преступной организации и участие в ней, мошенничество, противоправное завладение имуществом предприятия, подлог и использование документов, злоупотребление полномочиями лицами. Решается вопрос об избрании им мер и оглашении подозрения другим участникам.
Один из организаторов – владелец медиахолдинга, ранее причастный к мошенничествам и вымогательствам. Последнее его обвинение по делу "черного" политтехнолога сейчас слушается в суде.
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