Похоже, что видение о природе Украины в этой политике, как в той враждебной сказке о золотой рыбке: не хочу быть дворянкой столбовой, хочу быть владычицей морской. Украинцы так со своей природой не поступают. Мы ее бережем. А тем, у кого другой подход, светят разве что корыта. Да и то – разбитые.

Попросила я почитать новый проект тем, чьей экспертизе я доверяю не первый год и кто защищает наши невозобновляемые ресурсы. Мне дали очень краткое заключение: "рейдер с мандатом".

И я поняла, что нужно срочно привлекать внимание СМИ и общественности и почитать, какое будущее нам рисуют.

Читайте также: Шуляк идет в обход с "градостроительным законом"

Что же настораживает?

Шуляк рассказывает, что хочет урегулировать историю с портами, инвестициями... Порты — это важный вопрос. Зерновые коридоры — так же... Но это 100% должен рассматривать транспортный комитет. Об этом мне говорят члены разных комитетов и представители разных партий. Но чисто "случайно" проект попал в комитет, где председательствует Шуляк.

Спрашиваю, а что так? Что так происходит? А мне говорят политики (все как один) вот такой набор слов: Шуляк, Кубраков, Васьков.

Так это у нас в ручном режиме определяет глава правящей партии и члены правительства, куда направить проект? Димократический подход, ничего не скажешь. Юрий Кисель, почему так происходит, почему 9664 попал не на Ваш комитет как главный? Руслане Стефанчук?

На комитете Шуляк эта законодательная инициатива на прошлой неделе была в повестке дня. Но Роман Лозинский и Олег Дунда подчеркнули, что нужно пройти сначала подкомитеты. А еще было бы неплохо дождаться позиции НАПК. Это то, что действительно будет интересно почитать.

Просмотрела, что было на экологическом комитете. Минэкологии, Госводагентство взволновано. Здесь же не только хотят произвести дерегуляцию в море. Речь и о реках, и об озерах. То есть по упрощенной системе — делай там на прибрежных полосах, что хочешь. Общины здесь лишние.

Читайте также: Как власть хочет прибрать к рукам Верховный суд

Это "влечет неконтролируемые процессы разного рода строительства на землях водного фонда, прибрежных защитных полосах, полосах отвода, зонах санитарной охраны, что в свою очередь повлияет на экологическое состояние поверхностных водных объектов", - пишут в Госводагентстве.

А я бы еще хотела услышать позицию Ассоциации городов Украины, ее исполнительного директора Александра Слобожана, потому что это касается общин. И здесь Шуляк как глава комитета, отвечающего за ОМС, должна бы учесть местное самоуправление. Но, похоже, у нас здесь ситуация, как из 5655...

Юлия Клименко и ее коллеги из "Голоса" предоставили альтернативный проект. Сама Клименко говорит, что ее проект неидеален. Но подчеркивает, что важно, чтобы была дискуссия, привлечение всех сторон. Должен прийти в страну инвестор и вместе с этим общины должны тоже говорить свое слово, потому что они должны понимать, какое влияние на экологию у них будет и соглашаются ли они на это. Клименко, между прочим, член транспортного комитета.

"У нас есть риски, что это может законсервировать действующую коррупционную систему на уровне органов власти и Мининфраструктуры", – говорит Клименко.

Хотелось бы избежать подобных рисков. Вы как думаете? Какие мотивы у Шуляка внезапно заняться водными просторами страны?

Источник

Об авторе. Ирина Федоров, журналистка и преподавательница

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.