Рейд добровольцев в Белгородской области и оперативное поражение неприятеля в Бахмуте. Колонка Сергея Згурца
Сейчас цель наших войск – это выход на господствующие высоты в зоне Берховки на севере и Клищиевки на юге, чтобы создать условия для уничтожения врагов как в Бахмуте, так и вокруг города
События в Белгородской области
Снова началось интересное. В Белгородской области добровольческое формирование Легион "Свобода России" и "Русский добровольческий корпус" начали создавать демилитаризованную зону, чтобы российские войска не могли обстреливать Украину. Так бойцы этих формирований объяснили цель своего рейда в Белгородскую область, который произошел сегодня 22 мая. Им удалось продвинуться на 10 км вглубь России, войти в ряд населенных пунктов, включая деревни Козинка и Гора-Подол. Также было сообщение о движении в направлении города Грайворон. Конечно, эти сообщения имели очень мощный и панический резонанс на вражеской территории. В Белгороде образовались пробки на выезд из города. В области объявили о введении режима контртеррористической операции, приступили к эвакуации жителей отдельных населенных пунктов. Сейчас там есть проблемы со связью и интернетом. Даже есть дополнительная информация от Главного управления разведки о том, что в срочном порядке с объекта "Белгород-22" , где расположено хранилище ядерных тактических боеприпасов, происходит эвакуация, а это район неподалеку Грайворона.
Также в ГУР Минобороны подчеркнули, что операцию в Белгородской области проводят исключительно граждане России, потому что они уже не могут выдерживать агрессивную политику Путина и его режима. Представитель ГУР Андрей Черняк утверждал, что мы этого ожидали, и думаем, что такие действия будут продолжаться и в дальнейшем. В свою очередь, в Офисе президента Украины заявили, что Украина не имеет непосредственного отношения к событиям в Белгородской области, хотя наблюдает за ними. Мы также будем с нетерпением ожидать столь хорошего продолжения и развития этих событий.
В самой России среагировали достаточно прогнозируемо. Там заявили, что целью украинской диверсии является отвлечение от Бахмутского направления, чтобы минимизировать политический эффект от потери Бахмута.
Ситуация в Бахмуте и вокруг
Хотя, по-моему, Бахмут не нуждается в такой компенсации, потому что несмотря на выход вагнеровцев на административные границы районного центра, и то не везде, оперативное поражение врага в Бахмуте уже вполне понятно. Российские войска за 10 месяцев атак не смогли обеспечить окружение украинской группировки. Противник потерял до 100 тыс. личного состава и сейчас перебрасывает резервы на фланги и в город Бахмут, чтобы удержать оккупированную территорию от дальнейшего продвижения частей ВСУ.
Сейчас цель наших войск - это выход к господствующим высотам в зоне Берховки на севере и Клищиевки на юге, чтобы как создать условия для уничтожения врагов в Бахмуте, так и критически усложнить снабжение по дорогам, которые нужны врагу для удержания своих войск в городе и вокруг. Кажется, что ситуация становится зеркальной к событиям, когда наши подразделения в свое время защищали трассу через Хромово и Ивановское под Бахмутом.
Фото: espresp.tvАлександр Ябченко, лейтенант ВСУ 67-й отдельной механизированной бригады, батальон "Волки Да Винчи", группа "Гонор", рассказал, что украинские защитники сейчас с врагом поменялись ролями. Противник находится в городе, но ВСУ давят его на флангах. На флангах российские войска теперь чувствуют себя намного хуже, чем раньше. Тогда они давили нас на флангах, сейчас мы давим их на флангах. Если они хотели Бахмут, то мы их там и похороним.
Лейтенант ВСУ 67-й отдельной механизированной бригады рассказал для понимания соотношения потерь: рота "Гонор" потеряла 5 побратимов убитыми, а батальон "Да Винчи" потерял 21 бойца. В то же время с 1 марта по середину апреля было уничтожено как минимум 500 окупантов. Соответственно, мы должны сделать все, чтобы минимизировать наши потери, потому что эти потери происходят в том числе и тогда, когда мы выносим своих с поля боя. То есть когда враг видит, что мы осуществляем эвакуацию, он отрабатывает по нам из минометов. Мы должны противопоставить врагу интеллект и новейшие технологии. Нам нужны средства для эвакуации с линии столкновения, потому что на эвакуации раненых теряем наших побратимов. Когда мы вручную забираем раненых с линии столкновения, мы наиболее уязвимы. Враг видит нас с коптера и отрабатывает из артиллерии. Мы
должны изменить правила игры и забрать у врага этот козырь.
Ябченко объяснил, что для эвакуации раненых нужна дистанционная платформа. Такие разработки уже есть. Устройство может дистанционно везти бойца, а сопровождающий его может находиться на определенном расстоянии. Украинская армия должна быть на порядок технологичнее армии противника, это спасет жизнь побратимов и поможет эффективнее уничтожать врага.
Оптимистическое решение о передаче Украине F-16
Далее двигаемся к другой теме. Сейчас действительно количество вооружения, поступающего в ВСУ, становится все больше и больше. Наконец-то мы дошли до оптимистического решения – передачи Украине истребителей F-16. Пока мы говорим о начале процесса подготовки наших пилотов, но понимаем, что через некоторое время эти самолеты появятся в небе и будут прикрывать воздушное пространство нашего государства.
Александр Лось, капитан ВСУ, доктор технических наук, считает, что нас можно почти поздравить, что Украина получит ведущие самолеты США, а следующим шагом, ожидал бы F-15. Нашим героическим летчикам, летающим на Су-27, а большей частью на МиГ-29, не хватало для воздушных боев функции оружия "выстрелил и забыл". F-16 дает возможность применения оружия с этой функцией, что не обязывает летчика держать дальше в радаре цель. То есть после выстрела у пилота есть свобода маневра. Также одно из основных применений универсального истребителя среднего класса F-16 – работать по земле.
Капитан ВСУ отметил, что важно не просто нам получить платформу F-16, F-15 или Gripen, а получать широкую номенклатуру вооружения для воздушной составляющей боя и для наземных операций. Функция современного истребителя – воздушная составляющая, противовоздушная и противоракетная оборона, потому что самолет – это еще и носитель ракет-перехватчиков. Будем надеяться, что для Украины спектр оружия будет шире.
Доктор технических наук добавил, что F-16 и F-15 - современные самолеты четвертого поколения, но F-16 немного нежнее по сравнению с F-15 в отношении ракетно-бомбовой нагрузки при взлетном весе, то есть F-15 имеет немного большие запасы прочности.
Лось рассказал, что самолет F-16 имеет электродистанционную систему управления, между джойстиком летчика и поверхностями управления нет механической связи, то есть происходит управление по проводам. Это накладывает определенные ограничения на подготовку к вылету, потому что эта система требует постоянного и дополнительного наземного контроля. Однако из этого не надо делать проблемы, потому что Су-27 так же является самолетом с примерно такой же электродистанционной системой управления. МиГ-29 имеет механическую систему.
Ученый отметил, что возможно кому-то на Западе казалось, что у нас люди наверняка ездят на телегах, пока не пообщались с нами, но мы в некоторых аспектах более современны, чем ведущие западные специалисты.
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