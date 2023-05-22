События в Белгородской области

Снова началось интересное. В Белгородской области добровольческое формирование Легион "Свобода России" и "Русский добровольческий корпус" начали создавать демилитаризованную зону, чтобы российские войска не могли обстреливать Украину. Так бойцы этих формирований объяснили цель своего рейда в Белгородскую область, который произошел сегодня 22 мая. Им удалось продвинуться на 10 км вглубь России, войти в ряд населенных пунктов, включая деревни Козинка и Гора-Подол. Также было сообщение о движении в направлении города Грайворон. Конечно, эти сообщения имели очень мощный и панический резонанс на вражеской территории. В Белгороде образовались пробки на выезд из города. В области объявили о введении режима контртеррористической операции, приступили к эвакуации жителей отдельных населенных пунктов. Сейчас там есть проблемы со связью и интернетом. Даже есть дополнительная информация от Главного управления разведки о том, что в срочном порядке с объекта "Белгород-22" , где расположено хранилище ядерных тактических боеприпасов, происходит эвакуация, а это район неподалеку Грайворона.

Также в ГУР Минобороны подчеркнули, что операцию в Белгородской области проводят исключительно граждане России, потому что они уже не могут выдерживать агрессивную политику Путина и его режима. Представитель ГУР Андрей Черняк утверждал, что мы этого ожидали, и думаем, что такие действия будут продолжаться и в дальнейшем. В свою очередь, в Офисе президента Украины заявили, что Украина не имеет непосредственного отношения к событиям в Белгородской области, хотя наблюдает за ними. Мы также будем с нетерпением ожидать столь хорошего продолжения и развития этих событий.

В самой России среагировали достаточно прогнозируемо. Там заявили, что целью украинской диверсии является отвлечение от Бахмутского направления, чтобы минимизировать политический эффект от потери Бахмута.

Ситуация в Бахмуте и вокруг

Хотя, по-моему, Бахмут не нуждается в такой компенсации, потому что несмотря на выход вагнеровцев на административные границы районного центра, и то не везде, оперативное поражение врага в Бахмуте уже вполне понятно. Российские войска за 10 месяцев атак не смогли обеспечить окружение украинской группировки. Противник потерял до 100 тыс. личного состава и сейчас перебрасывает резервы на фланги и в город Бахмут, чтобы удержать оккупированную территорию от дальнейшего продвижения частей ВСУ.



Сейчас цель наших войск - это выход к господствующим высотам в зоне Берховки на севере и Клищиевки на юге, чтобы как создать условия для уничтожения врагов в Бахмуте, так и критически усложнить снабжение по дорогам, которые нужны врагу для удержания своих войск в городе и вокруг. Кажется, что ситуация становится зеркальной к событиям, когда наши подразделения в свое время защищали трассу через Хромово и Ивановское под Бахмутом.

Фото: espresp.tv

Александр Ябченко, лейтенант ВСУ 67-й отдельной механизированной бригады, батальон "Волки Да Винчи", группа "Гонор", рассказал, что украинские защитники сейчас с врагом поменялись ролями. Противник находится в городе, но ВСУ давят его на флангах. На флангах российские войска теперь чувствуют себя намного хуже , чем раньше. Тогда они давили нас на флангах, сейчас мы давим их на флангах. Если они хотели Бахмут, то мы их там и похороним.

Лейтенант ВСУ 67-й отдельной механизированной бригады рассказал для понимания соотношения потерь: рота "Гонор" потеряла 5 побратимов убитыми, а батальон "Да Винчи" потерял 21 бойца. В то же время с 1 марта по середину апреля было уничтожено как минимум 500 окупантов. Соответственно, мы должны сделать все, чтобы минимизировать наши потери, потому что эти потери происходят в том числе и тогда, когда мы выносим своих с поля боя. То есть когда враг видит, что мы осуществляем эвакуацию, он отрабатывает по нам из минометов. Мы должны противопоставить врагу интеллект и новейшие технологии. Нам нужны средства для эвакуации с линии столкновения, потому что на эвакуации раненых теряем наших побратимов. Когда мы вручную забираем раненых с линии столкновения, мы наиболее уязвимы. Враг видит нас с коптера и отрабатывает из артиллерии. Мы

должны изменить правила игры и забрать у врага этот козырь.

Ябченко объяснил, что для эвакуации раненых нужна дистанционная платформа. Такие разработки уже есть. Устройство может дистанционно везти бойца, а сопровождающий его может находиться на определенном расстоянии. Украинская армия должна быть на порядок технологичнее армии противника, это спасет жизнь побратимов и поможет эффективнее уничтожать врага.

Оптимистическое решение о передаче Украине F-16

Далее двигаемся к другой теме. Сейчас действительно количество вооружения, поступающего в ВСУ, становится все больше и больше. Наконец-то мы дошли до оптимистического решения – передачи Украине истребителей F-16. Пока мы говорим о начале процесса подготовки наших пилотов, но понимаем, что через некоторое время эти самолеты появятся в небе и будут прикрывать воздушное пространство нашего государства.



Александр Лось, капитан ВСУ, доктор технических наук, считает, что нас можно почти поздравить, что Украина получит ведущие самолеты США, а следующим шагом, ожидал бы F-15. Нашим героическим летчикам, летающим на Су-27, а большей частью на МиГ-29, не хватало для воздушных боев функции оружия "выстрелил и забыл". F-16 дает возможность применения оружия с этой функцией, что не обязывает летчика держать дальше в радаре цель. То есть после выстрела у пилота есть свобода маневра. Также одно из основных применений универсального истребителя среднего класса F-16 – работать по земле.



Капитан ВСУ отметил, что важно не просто нам получить платформу F-16, F-15 или Gripen, а получать широкую номенклатуру вооружения для воздушной составляющей боя и для наземных операций. Функция современного истребителя – воздушная составляющая, противовоздушная и противоракетная оборона, потому что самолет – это еще и носитель ракет-перехватчиков. Будем надеяться, что для Украины спектр оружия будет шире.



Доктор технических наук добавил, что F-16 и F-15 - современные самолеты четвертого поколения, но F-16 немного нежнее по сравнению с F-15 в отношении ракетно-бомбовой нагрузки при взлетном весе, то есть F-15 имеет немного большие запасы прочности.



Лось рассказал, что самолет F-16 имеет электродистанционную систему управления, между джойстиком летчика и поверхностями управления нет механической связи, то есть происходит управление по проводам. Это накладывает определенные ограничения на подготовку к вылету, потому что эта система требует постоянного и дополнительного наземного контроля. Однако из этого не надо делать проблемы, потому что Су-27 так же является самолетом с примерно такой же электродистанционной системой управления. МиГ-29 имеет механическую систему.



Ученый отметил, что возможно кому-то на Западе казалось, что у нас люди наверняка ездят на телегах, пока не пообщались с нами, но мы в некоторых аспектах более современны, чем ведущие западные специалисты.