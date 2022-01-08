Революция в Казахстане вспыхнет с новой силой, как только люди осознают, что началась оккупация со стороны России, - оппозиционер Аблязов

Об этом вечером в пятницу, 7 января 2021 года, заявил один из лидеров казахстанской оппозиции, глава партии "Демократический выбор Казахстана" (УИК) Мухтар Аблязов во время обсуждения на YouTube ситуации в страны с Гарри Каспаровым (Россия) и Андреем Санниковым ( Беларусь), передает Еспресо.TV.



Все трое, отметим, находятся в политической эмиграции на территории Евросоюза.



"Только что российские войска приехали в Кахахстан, человек, который греет кресло для Назарбаева и членов его семьи, - Токаев, мы все в нашей стране называем его "мебелью" - эта "мебель" является "мебелью" Назарбаева, а потом, когда заезжают путинские войска, по команде Путина он станет "мебелью" Путина.Потому что нынешняя армия (Казахстана - ред.) показала себя.Как выяснилось, для режима она не надежна.Нынешняя полиция тоже начала переходить на сторону народа. Именно по этой причине Назарбаев попросил Путина послать свои войска", - объяснил оппозиционер.



Читайте также: Сергей Руденко. Две чеченские, аннексия Крыма и оккупация Донбасса. Кто такой генерал Сердюков, который будет "помогать" Казахстану



"Это интервенция, это предательство. И они сейчас – и Назарбаев, и Токаев – будут восприниматься в сознании людей как национальные предатели. Со всеми вытекающими последствиями", - подчеркнул Мухтар Аблязов.



"В настоящее время вообще все находится в дестабилизированной ситуации... Она сейчас непредсказуема.



Как только всем станет понятно, что мы уже являемся фактически сателлитом России, после этого последуют еще более непредсказуемые события.



Ситуация будет меняться каждый день", - продолжил Аблязов.



Читайте также : Зеленский ждет россиян с "холодцем и бутылкой"



По его мнению, Путин ошибается, считая, что Казахстан не будет сопротивляться.



"Сознание людей изменилось. И Путин ошибается, думая, что он пришел (в Казахстан – ред.) и все выстроились. Советский Союз построить невозможно", - подытожил глава партии "Демократический выбор Казахстана" (УИК) Мухтар Аблязов.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb