"Революционное решение": Парламент поддержал правительственный проект налоговой реформы, - Шмыгаль

Об этом сообщает глава правительства Денис Шмыгаль, передает Еспресо.TV.

"Во исполнение задачи Президента Украины Владимира Зеленского Парламент поддержал законопроект о налоговых стимулах для бизнеса в условиях войны. Проект закона, разрабатывавшийся в тесном сотрудничестве с Правительством, содержит революционные и беспрецедентные решения в направлении налоговой либерализации и поддержки бизнеса на период военного положения", - отметил премьер-министр.

Далее он перечислил те изменения, которые будут введены в результате реформы: единый налог 2% вместо НДС и налога на прибыль почти для всего бизнеса, ослабление в вопросе Единого социального взноса, отмена части налоговых требований, уменьшение налогов на топливо и многие другие положительные нововведения.

"Уверен, что соответствующие решения позволят укрепить наш экономический тыл. Спасибо за это решение всем народным депутатам!" - добавил Денис Шмыгаль.

Напомним, накануне президент озвучил первые шаги налоговой реформы в Украине: речь шла об отмене проверок, 2% налога для всего бизнеса, ФЛП – добровольная уплата налогов.

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