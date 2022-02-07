Реверс газа, интеграция с еврорынком, декарбонизация: Энергетический Совет США-ЕС заявил о поддержке энергобезопасности Украины и Молдовы

Об этом говорится в заявлении на сайте ЕС .



"Совет повторил, что неприемлемо использовать энергоснабжение как оружие или геополитический рычаг. Это убеждение подкрепляло поддержку Советом по укреплению устойчивости и энергетической безопасности восточных партнеров, таких как Республика Молдова и Украина, в том числе через реверсные потоки газа. Признавая текущую геополитическую напряженность, США и ЕС обсудили интенсификацию сотрудничества в краткосрочной перспективе для обеспечения достаточных поставок энергоносителей для ЕС и его соседей", - заявила Энергосовет США-ЕС.



При этом Украина была названа ключевым партнером ЕС и США и стратегическим транзитером газа.



"Совет подтвердил, что Украина продолжает оставаться ключевым партнером как ЕС, так и США, и выразила твердую поддержку сильной и устойчивой Украины. Совет подчеркнул, что энергетическая безопасность является жизненно важной для суверенной Украины. Совет подтвердил, что Украина является стратегическим транзитером газа для ЕС и должна продолжать содействовать интеграции Украины в энергетический рынок ЕС с целью улучшения энергетической безопасности Украины, ускорения ее декарбонизации и перехода на чистую энергию, а также расширения ее потенциала для экспорта чистой энергии. Украины. Совет отметил важность продолжения поддержки процесса синхронизации электрических сетей Украины и Республики Молдова с Континентально-европейской сетью. Совет посвятил себя новым усилиям по инвестированию и поддержке усилий Украины по декарбонизации и соответствующей инфраструктуре", - говорится в заявлении.



В то же время Энергосовет США-ЕС заявил о необходимости прозрачности и реформ в украинской энергетике.



"Совет подтвердил необходимость создания прозрачных, надежных и независимых институций в энергетическом секторе Украины, в частности органов регулирования энергетического рынка и органов финансовых рынков, включая Государственную инспекцию ядерного регулирования Украины. Отмечается, что прочное корпоративное управление и автономия наблюдательного совета без политического вмешательства являются основными компонентами национального энергетической безопасности. Поскольку мы движемся к интеграции Украины с европейским энергетическим рынком, мы стремимся усилить корпоративное управление и автономию наблюдательного совета в Украине. Совет также отметил свою поддержку быстрых реформ в энергетическом секторе", - говорится в заявлении.

Напомним, в январе 2022 транзит газа через Украину сократился на 57% по сравнению с прошлогодним объемом.