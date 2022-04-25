"Реваншизм никуда не пропал": командующий Вооруженными силами Литвы считает, что через 5-10 лет Россия снова может стать угрозой для НАТО
Командующий Вооруженными силами Литвы генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис считает, что через 5-10 лет агрессия России может повториться
Об этом он сказал в интервью литовскому изданию LRT.
Рупшис подчеркнул, что Россия несет большие потери в Украине и для восстановления военного потенциала понадобится время, но через пять-десять лет она снова может стать угрозой, поскольку "российский реваншизм никуда не пропал".
"По моему мнению, Россия не изменится, она останется угрозой для нас и НАТО. Кроме того, эта угроза может возрасти, и страны НАТО должны быть готовы, прежде всего, выступать как сдерживающий фактор. Россию следует удержать от того, что она делает сейчас, когда решила напасть на Украину", – сказал он.
Рупшис считает, что российский диктатор Владимир Путин введен в заблуждение, и он вообразил, что имеет лучшую армию в мире.
"Думаю, российская армия, генералы, офицеры, даже спецслужбы, которые рисуют Путину картину, якобы сложившуюся в России, наверное, сами не верили, что Путин может принять решение о нападении на Украину. А когда принял, вероятно, были шокированы", – сказал он.
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