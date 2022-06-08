Реванш Усика и Джошуа не состоится в намеченные сроки
Второе сражение между украинцем Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа пройдет 20 августа вместо 23 июля
Об этом сообщил инсайдер Дэн Рафал в twitter .
"Мне сказали, что новая рабочая дата для реванша Усика и Джошуа – 20 августа. Не будет 23 июля", – написал Рафал.
Таким образом, подтвердились слова промоутера британца Эдди Хирна, предполагавшего, что реванш придется отложить на две-три недели, чтобы было время лучше его "раскрутить".
Александр Усик является обладателем титулов WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации) в сверхтяжелом весе, которые он в сентябре 2021 отобрал у Энтони Джошуа.
- 31 мая стало известно, что второй поединок между Александром Усиком и Энтони Джошуа состоится в Саудовской Аравии .
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