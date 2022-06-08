Об этом сообщил инсайдер Дэн Рафал в twitter .

"Мне сказали, что новая рабочая дата для реванша Усика и Джошуа – 20 августа. Не будет 23 июля", – написал Рафал.

Таким образом, подтвердились слова промоутера британца Эдди Хирна, предполагавшего, что реванш придется отложить на две-три недели, чтобы было время лучше его "раскрутить".

Александр Усик является обладателем титулов WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации) в сверхтяжелом весе, которые он в сентябре 2021 отобрал у Энтони Джошуа.

31 мая стало известно, что второй поединок между Александром Усиком и Энтони Джошуа состоится в Саудовской Аравии .

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