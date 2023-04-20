Reuters назвало имя оккупационного коменданта Балаклеи

Соответствующее заявление обнародовало Reuters.

Отмечается, что преступник использовал позывной "Гранит". Его личность подтвердили местные жители, среди которых владелец кафе Руслан Волобуев, подвергшийся пыткам со стороны оккупантов. Жители города рассказали, что россияне незаконно удерживали по меньшей мере 200 гражданских лиц, а в некоторых случаях применяли пытки. Неизвестно, принимал ли Волобуев непосредственное участие в издевательствах, однако его офис находился прямо напротив отделения оккупационной полиции, где происходили пытки.

Reuters ознакомилось с документами, найденными в командном бункере на окраине Балаклеи, согласно которым разместившаяся в городе группа окупантов прибыла из Калининградской области РФ. Буслов в документах указан как военный комендант.

Издание связалось с Бусловым и он подтвердил, что выступал в роли военного коменданта, однако отрицал, что в Балаклее. Россиянин также заявил, что не использует позывной "Гранит". На наличие документа он сказал, что это "ничего не значит".

Кремль и минобороны РФ не ответили на запрос издания.

В СБУ по запросу Reuters подтвердили, что подполковник Валерий Сергеевич Буслов, военный комендант Калининградского гарнизона министерства обороны России, был комендантом Балаклеи с марта по сентябрь прошлого года и что именно он использовал позывной "Гранит".

"Он подписал ряд приказов и распоряжений, разрешающих военнослужащим вооруженных сил Российской Федерации и незаконных военных формирований осуществлять незаконное задержание мирного населения", - сообщили в СБУ.

Следователи СБУ проводят досудебное расследование по подозрению в совершении преступных действий российских военных против мирного населения Балаклеи.