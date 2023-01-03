Reuters идентифицировало российских агентов влияния в Германии: экс-агент ГРУ, правые экстремисты и "казаки"
Продвигать пророссийские взгляды и организовывать акции протеста против поддержки Украины в Германии помогали люди, связанные с российской подсанкционной организацией "Россотрудничество", а один из них утверждает, что работал в военной разведке России
Об этом говорится в расследовании Reuters .
Стало известно, что среди организаторов пророссийских протестов в Кельне в сентябре 2022 года агентство идентифицировало бывшего офицера российских воздушно-космических сил, ранее прозывавшегося Ростиславом Теслюком, а теперь ставшего Максом Шлундом, после того как поселился в Германии десять лет назад. Как удалось установить Reuters, Шлунд был судим в РФ за нападение на человека с ножом.
Известно, что среди публичных агитаторов на протесте была и партнер Шлунда – Елена Колбасникова, родом из Украины, которая сейчас проживает в Германии. Колбасникова стала популярной среди пророссийского немецкого движения в 2022 году, когда заявила, что ее якобы уволили с работы из-за "русофобии". С лета того же года Шлунд и Колбасникова организовали несколько пророссийских акций, а также ездили на оккупированную Россией территорию Украины.
В частности, сообщается, что в декабре пара должна участвовать в форуме "активистов гражданского общества" в Москве за счет "Русского дома" - организации, входящей в состав Россотрудничества, находящегося под западными санкциями.
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Издание называет также еще одно лицо пророссийских протестов в Германии – это Андрей Харьковский, связанный с "Союзом казаков-воинов России и зарубежья", имеющим десятки отделений в РФ и за рубежом. Известно, что Харьковский родом из Томской области РФ, ныне живущий в Тройсдорфе, юго-восточнее Кельна, имеет небольшой бизнес, связанный с грузоперевозками. Харьковский участвовал в съезде "казаков" в Ганновере, где также присутствовали российские дипломаты.
Еще одним пророссийским деятелем в Германии, личность которого установило издание Reuters, является Олег Еременко – владелец строительного бизнеса в Берлине, член правления организации под названием "Десант", состоящей из бывших российских военнослужащих. В разговоре с Reuters он подтвердил, что сотрудничал с российской военной разведкой ГРУ, а также знаком с Игорем Гиркиным.
Кроме этого, также российскую повестку дня в Германии продвигает администратор немецкоязычного Telegram-канала Putin Fanclub Вячеслав Сейвальд. В соцсетях он публично поддерживал неонацизм, выражал приверженность "Альтернативе для Германии" и фигурировал в докладе баварской спецслужбы – Управления по защите Конституции как поддерживающий антисемитские теории заговора.
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Также на митинге в Кельне Reuters узнало мотоциклиста из Восточной Германии Яна Риделя, который возглавляет группу под названием "Немецко-российские души", публикует в интернете сообщения о зверствах украинской армии и собирает деньги для российской байкерской банды "Ночные волки", которая находится под санкциями США и ЕС за поддержку войны Путина.
Министерство внутренних дел Германии в комментарии Reuters заявило, что "очень серьезно" относится к любым попыткам иностранных государств или отдельных лиц оказывать влияние, особенно "в контексте российской агрессивной войны против Украины". Кремль не ответил на вопросы Reuters.
- 26 августа стало известно, что российские спецслужбы шпионили в Германии за тем, как украинские военные овладевают западными системами вооружений.
- 30 октября Служба военной контрразведки (MAD) Германии предупредила об активности иностранных разведок на территории страны. В частности, речь идет о российских и китайских шпионах . В Германии были неоднократно зафиксированы попытки слежения за объектами, принадлежащими вооруженным силам ФРГ. В частности, над местами дислокации частей и подразделений бундесвера, а также учебных центров, где проходила подготовка украинских военнослужащих, были зафиксированы дроны.
- 23 декабря стало известно, что федеральная прокуратура Германии арестовала сотрудника Федеральной разведывательной службы страны по подозрению в государственной измене.
- 28 декабря стало известно, что в немецкой разведке разоблачили предполагаемого российского шпиона.
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