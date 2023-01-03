Reuters идентифицировало российских агентов влияния в Германии: экс-агент ГРУ, правые экстремисты и "казаки"

Об этом говорится в расследовании Reuters .

Стало известно, что среди организаторов пророссийских протестов в Кельне в сентябре 2022 года агентство идентифицировало бывшего офицера российских воздушно-космических сил, ранее прозывавшегося Ростиславом Теслюком, а теперь ставшего Максом Шлундом, после того как поселился в Германии десять лет назад. Как удалось установить Reuters, Шлунд был судим в РФ за нападение на человека с ножом.

Известно, что среди публичных агитаторов на протесте была и партнер Шлунда – Елена Колбасникова, родом из Украины, которая сейчас проживает в Германии. Колбасникова стала популярной среди пророссийского немецкого движения в 2022 году, когда заявила, что ее якобы уволили с работы из-за "русофобии". С лета того же года Шлунд и Колбасникова организовали несколько пророссийских акций, а также ездили на оккупированную Россией территорию Украины.

В частности, сообщается, что в декабре пара должна участвовать в форуме "активистов гражданского общества" в Москве за счет "Русского дома" - организации, входящей в состав Россотрудничества, находящегося под западными санкциями.

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Издание называет также еще одно лицо пророссийских протестов в Германии – это Андрей Харьковский, связанный с "Союзом казаков-воинов России и зарубежья", имеющим десятки отделений в РФ и за рубежом. Известно, что Харьковский родом из Томской области РФ, ныне живущий в Тройсдорфе, юго-восточнее Кельна, имеет небольшой бизнес, связанный с грузоперевозками. Харьковский участвовал в съезде "казаков" в Ганновере, где также присутствовали российские дипломаты.

Еще одним пророссийским деятелем в Германии, личность которого установило издание Reuters, является Олег Еременко – владелец строительного бизнеса в Берлине, член правления организации под названием "Десант", состоящей из бывших российских военнослужащих. В разговоре с Reuters он подтвердил, что сотрудничал с российской военной разведкой ГРУ, а также знаком с Игорем Гиркиным.

Кроме этого, также российскую повестку дня в Германии продвигает администратор немецкоязычного Telegram-канала Putin Fanclub Вячеслав Сейвальд. В соцсетях он публично поддерживал неонацизм, выражал приверженность "Альтернативе для Германии" и фигурировал в докладе баварской спецслужбы – Управления по защите Конституции как поддерживающий антисемитские теории заговора.

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Также на митинге в Кельне Reuters узнало мотоциклиста из Восточной Германии Яна Риделя, который возглавляет группу под названием "Немецко-российские души", публикует в интернете сообщения о зверствах украинской армии и собирает деньги для российской байкерской банды "Ночные волки", которая находится под санкциями США и ЕС за поддержку войны Путина.

Министерство внутренних дел Германии в комментарии Reuters заявило, что "очень серьезно" относится к любым попыткам иностранных государств или отдельных лиц оказывать влияние, особенно "в контексте российской агрессивной войны против Украины". Кремль не ответил на вопросы Reuters.

26 августа стало известно, что российские спецслужбы шпионили в Германии за тем, как украинские военные овладевают западными системами вооружений.

30 октября Служба военной контрразведки (MAD) Германии предупредила об активности иностранных разведок на территории страны. В частности, речь идет о российских и китайских шпионах . В Германии были неоднократно зафиксированы попытки слежения за объектами, принадлежащими вооруженным силам ФРГ. В частности, над местами дислокации частей и подразделений бундесвера, а также учебных центров, где проходила подготовка украинских военнослужащих, были зафиксированы дроны.

23 декабря стало известно, что федеральная прокуратура Германии арестовала сотрудника Федеральной разведывательной службы страны по подозрению в государственной измене.

28 декабря стало известно, что в немецкой разведке разоблачили предполагаемого российского шпиона.