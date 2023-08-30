Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Рецепты вкусного теста на чебуреки. Дрожжевое, постное, на водке или с газировкой

Рецепты вкусного теста на чебуреки. Дрожжевое, постное, на водке или с газировкой

30 августа, 2023 среда
20:00

Аппетитные и сочные чебуреки – гастрономический вкус, который любят как взрослые, так и дети. Предлагаем их готовить вместе с нами дома!

Тесто на чебуреки на кипятке

Ингредиенты:

  • мука – три стакана
  • кипяток – один стакан
  • соль – одна чайная ложка
  • масло – одна столовая ложка

тісто на чебуреки

Фото: instagram/lela_recepty

Рецепт приготовления:

  • делаем в муке углубление
  • отмеряем 250 мл крутого кипятка
  • добавляем к нему соль
  • добавляем к нему масло
  • перекладываем полученную массу на стол
  • вымешиваем тесто до гладкого состояния
  • кладем тесто в миску
  • немного смазываем маслом
  • накрываем пищевой пленкой
  • оставляем на полчаса.

Заварное тесто на чебуреки с водкой

Ингредиенты:

  • пшеничная мука - 570 г (+ для подпила)

  • одно яйцо

  • водка – 10 мл
  • две столовые ложки масла
  • горячая вода – 300 мл
  • щепотка соли

тісто на чебуреки

Фото: depositphotos.com

Рецепт приготовления теста на чебуреки.

  • просеиваем 500 г муки в глубокую миску
  • добавляем щепотку соли
  • размешиваем
  • аккуратно вливаем кипяток
  • активно размешиваем лопаткой
  • вливаем 10 мл водки
  • добавляем две столовые ложки растительного масла
  • продолжаем вымешивать лопаткой
  • накрываем миску кухонным полотенцем или пленкой
  • даем постоять двадцать минут
  • далее убиваем одно яйцо
  • добавляем еще 70 г муки
  • снова хорошо вымешиваем наше тесто
  • далее делим тесто на восемь шариков
  • снова даем тесту постоять десять минут
  • затем вымешиваем
  • тесто для чебуреков готово.

Тесто на чебуреки на минеральной воде

Ингредиенты:

  • пшеничная мука – 400 г
  • минеральная газировка - 200 мл
  • соль – полчайной ложки
  • сахар – полчайной ложки

тісто на чебуреки

Фото: etnosoft

Рецепт приготовления:

  • в чашу для замеса теста насыпаем половину чайной ложки соли
  • добавляем столько же сахара
  • посеваем в эту же емкость 250 г муки
  • вливаем в муку 200 мл холодной газировки
  • добавляем одну столовую ложку растительного масла
  • замешиваем тесто руками до тугого эластичного состояния

Тесто на чебуреки дрожжевое

Ингредиенты:

  • вода – 200 мл (газированная)
  • дрожжи -15 г
  • соль – одна чайная ложка
  • сахар – одна столовая ложка
  • мука пшеничная – 400 г
  • подсолнечное масло – 4 столовые ложки

тісто на чебуреки

Фото: etnosoft

Рецепт приготовления:

  • дрожжи выкладываем в миску
  • добавляем теплую газировку
  • добавляем соль
  • добавляем сахар
  • добавляем рафинированное подсолнечное масло
  • добавляем просеянную муку
  • замешиваем крутое эластичное тесто

Приятного аппетита!

Новости
Общество
Читайте также:
Русские военные
29 августа, 2023 вторник
Выплаты российским военным в несколько раз превышают среднюю зарплату населения РФ, - британская разведка
окупанти
30 августа, 2023 среда
Британская разведка объяснила, почему российские военные отказываются воевать против Украины
ЗСУ
29 августа, 2023 вторник
Армия РФ отступает на фоне прорыва линии обороны на Запорожском направлении, - Гуменюк
Киев
+26°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.4
    Покупка 37.4
    Продажа 38.16
  • EUR
    Покупка 40.64
    Продажа 41.73
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, среда
30 августа
20:02
деньги во время войны
Как сохранить деньги во время войны. Советы финансиста
19:33
Сергей Палкин
Гендиректор "Шахтера" заявил о катастрофе в украинском футболе
19:32
Проверка решений о непригодности к военной службе и привлечении гражданских медучреждений: Зеленский провел заседание СНБО по работе ВВК
19:14
ВСУ отразили атаки РФ в районе Старомайорского Донецкой области, - сводка Генштаба
19:00
Обзор
Победные новости 553-го дня войны: "хлопок" на аэродроме Пскова и горячий привет от СБУ оккупантам на Запорожье
19:00
Истребители МиГ-31: чем угрожает украинцам этот самолет и каковы его характеристики
18:37
OPINION
на фото: Алексей Белошицкий
Страна уважения к закону и порядку или страна беспредела
18:34
Россияне установили баржи для защиты Крымского моста: появились спутниковые снимки
18:33
Инцидент в Днепре: патрульные опубликовали видео с бодикамер
18:31
Обновлено
Орбан заявил, что сохранение жизни украинцев важнее независимости страны. В МИД Украины оветили
18:29
Украинские беженцы в Польше могут рассчитывать на новое пособие. Как получить
18:19
Обзор
Во Пскове уничтожены четыре самолета ИЛ-76: Еспресо разобралось, какие российские аэродромы подверглись "хлопку" во время войны
18:16
Украина договорилась с Норвегией о "транспортном безвизе"
18:08
Игорь Клименко
"Серьезный прецедент": глава МВД прокомментировал применение оружия против нарушителя в Днепре
18:08
Россия перебросила в Беларусь не менее 10 ОТРК "Искандер-М", - Гаюн
18:01
Эксклюзив
Николай Маломуж
Генерал Маломуж рассказал, какие перспективы ждут врага на юге
17:55
В Украине будут судить военных РФ, изнасиловавших девушку во время оккупации Харьковщины
17:46
ФСБ
Черногория отказала РФ в экстрадиции бывшего полковника ФСБ
17:29
Папу Римского внесли в базу "Миротворец": ЦПД опроверг новый фейк
17:25
Бельгия временно не будет предоставлять убежище одиноким мужчинам-беженцам
17:21
"Украина прозвучит во всех уголках планеты": на фестивале Burning Man представят уникальную скульптуру
17:11
Британские эксперты: ИИ в чат-ботах может стать орудием киберпреступников
17:09
Член горсовета Баден-Бадена, рисовавший свастику на украинских авто в Германии, подал в отставку
17:04
Фьюри унизительно высказался об Усике и Джошуа
17:04
OPINION
Министр раздора. Нужно ли критиковать Резникова?
16:59
МИД Литвы пригласил на разговор представителя Ватикана из-за заявления Папы Франциска о величии России
16:57
Эксклюзив
Defense Express: Ударом дронами по Пскову было уничтожено годовое производство самолетов Ил-76 для ВС РФ
16:45
Шмыгаль обсудил с главой представительства ЕС запуск программы восстановления Украины и подготовку к зиме
16:44
Эксклюзив
Враг подрывается на своих же "сюрпризах": Гуменюк об оборонных линиях РФ на юге
16:36
Вывозил из Сумщины уникальные комплектующие: Украина национализировала активы подсанкционного российского сенатора госдумы Калашникова
16:27
Жара отступает, а дожди надвигаются: Наталья Диденко рассказала, где в Украине ждать осадков
16:25
Инфографика
АЗС
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
16:23
"Металлист 1925" на 95% прекратит свое существование: заявление футбольного клуба
16:18
Тейлор Свифт стала первой певицей со 100 млн слушателей на Spotify в месяц
16:11
"Никто не имеет права пренебрегать человеком в форме": мэр Днепра поддержал патрульного, который применил оружие против нарушителя
16:09
Швейцария присоединилась к Реестру ущерба, нанесенного Украине из-за российской агрессии
16:00
Украинское оружие может стать одним из самых конкурентных в мире, поэтому нужно увеличивать производство, - Пашинский
16:00
Из-за мощных ливней в Варшаве затопило трассу, в Тбилиси разрушен дом и повреждена ЛЭП
15:57
Списки "кандидатов" анализирует СБУ: представитель Херсонского облсовета о псевдовыборах на временно оккупированных территориях
15:55
Обновлено
В Польше из-за вспышки легионеллеза умерли 16 человек, 155 инфицированы
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV