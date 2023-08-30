Рецепты вкусного теста на чебуреки. Дрожжевое, постное, на водке или с газировкой
Аппетитные и сочные чебуреки – гастрономический вкус, который любят как взрослые, так и дети. Предлагаем их готовить вместе с нами дома!
Тесто на чебуреки на кипятке
Ингредиенты:
- мука – три стакана
- кипяток – один стакан
- соль – одна чайная ложка
- масло – одна столовая ложка
Фото: instagram/lela_recepty
Рецепт приготовления:
- делаем в муке углубление
- отмеряем 250 мл крутого кипятка
- добавляем к нему соль
- добавляем к нему масло
- перекладываем полученную массу на стол
- вымешиваем тесто до гладкого состояния
- кладем тесто в миску
- немного смазываем маслом
- накрываем пищевой пленкой
- оставляем на полчаса.
Заварное тесто на чебуреки с водкой
Ингредиенты:
-
пшеничная мука - 570 г (+ для подпила)
-
одно яйцо
- водка – 10 мл
- две столовые ложки масла
- горячая вода – 300 мл
- щепотка соли
Фото: depositphotos.com
Рецепт приготовления теста на чебуреки.
- просеиваем 500 г муки в глубокую миску
- добавляем щепотку соли
- размешиваем
- аккуратно вливаем кипяток
- активно размешиваем лопаткой
- вливаем 10 мл водки
- добавляем две столовые ложки растительного масла
- продолжаем вымешивать лопаткой
- накрываем миску кухонным полотенцем или пленкой
- даем постоять двадцать минут
- далее убиваем одно яйцо
- добавляем еще 70 г муки
- снова хорошо вымешиваем наше тесто
- далее делим тесто на восемь шариков
- снова даем тесту постоять десять минут
- затем вымешиваем
- тесто для чебуреков готово.
Тесто на чебуреки на минеральной воде
Ингредиенты:
- пшеничная мука – 400 г
- минеральная газировка - 200 мл
- соль – полчайной ложки
- сахар – полчайной ложки
Фото: etnosoft
Рецепт приготовления:
- в чашу для замеса теста насыпаем половину чайной ложки соли
- добавляем столько же сахара
- посеваем в эту же емкость 250 г муки
- вливаем в муку 200 мл холодной газировки
- добавляем одну столовую ложку растительного масла
- замешиваем тесто руками до тугого эластичного состояния
Тесто на чебуреки дрожжевое
Ингредиенты:
- вода – 200 мл (газированная)
- дрожжи -15 г
- соль – одна чайная ложка
- сахар – одна столовая ложка
- мука пшеничная – 400 г
- подсолнечное масло – 4 столовые ложки
Фото: etnosoft
Рецепт приготовления:
- дрожжи выкладываем в миску
- добавляем теплую газировку
- добавляем соль
- добавляем сахар
- добавляем рафинированное подсолнечное масло
- добавляем просеянную муку
- замешиваем крутое эластичное тесто
Приятного аппетита!
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