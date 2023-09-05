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Рецепты салатов из свеклы на любой вкус
Свекла – один из самых распространенных овощей для приготовления любимых блюд. Свекла содержит витамины А, В1, В5, В6, С, Е, Н и РР, а также необходимые организму человека минеральные вещества
Салат из свеклы классический с маслом, луком и чесноком
Ингредиенты:
- две свеклы
- одна луковица
- лимон – 10 г
- соль – 5 г
- чеснок – два зубка
Фото: youtube
Рецепт приготовления:
- варим свеклу
- чистим
- натираем на грубую терку
- чистим лук
- мелко нарезаем
- добавляем к свекле
- добавляем лимонный сок
- солим
- выжимаем и добавляем чеснок
- перемешиваем.
Салат из сырой свеклы
Ингредиенты:
- свекла – 0,3 кг
- чеснок – 5 зубчиков
- щепотка соли
- столовая горчица – 10 мл
- сметана – 100 мл
- свежая зелень (по вкусу)
Фото: gettyimages
Рецепт приготовления:
- моем и чистим свеклу
- измельчаем на терке
- пропускаем чеснок через пресс
- добавляем к нему горчицу, соль
- растираем
- добавляем сметану
- взбиваем венчиком до получения однородного соуса
- смешиваем со свеклой
- выкладываем салат в вазу
- посыпаем его рубленой зеленью.
Салат с печеной свеклой
Ингредиенты:
- две свеклы
- груши – 300 г
- сыр фета – 150 г
- мята – две веточки
- лимонный сок – одна чайная ложка
- оливковое масло – одна столовая ложка
- соль, перец (по вкусу)
Фото: prostoway
Пошаговый рецепт приготовления:
- моем свеклу
- заворачиваем в фольгу
- делаем несколько дырочек вилкой
- ставим на два часа запекаться в разогретую до 180 градусов духовку
- достаем и даем остыть
- свеклу очищаем
- нарезаем небольшими кубиками
- чистим грушу
- нарезаем кубиками
- так же нарезаем фету
- листочки мяты обрываем со стеблей
- рвем руками
- складываем все ингредиенты в салатницу
- добавляем соль и перец
- перемешиваем
- заправляем лимонным соком
- заправляем оливковым маслом.
Салат из свеклы и яиц
Ингредиенты:
- две свеклы
- два яйца
- одна репчатая луковица
- сметана (по вкусу)
- черный молотый перец (по вкусу)
- соль (по вкусу)
- огурчик маринованный (по желанию)
Фото: gk-press.if.ua
Способ приготовления:
- моем и варим свеклу
- очищаем от кожуры
- варим яйца вкрутую
- чистим
- чистим и мелко нарезаем лук
- нарезаем свеклу небольшими кубиками
- режем яйца небольшими кубиками
- режем зеленый лук
- выкладываем на тарелку отдельно горками свеклу, яйца, лук репчатый и зеленый
- солим и поперчим
- в центр накладываем сметану
- добавляем порезанный маринованный огурчик
- подаем к столу
- перед употреблением салат перемешиваем.
Салат из свеклы, феты и рукколы
Ингредиенты:
- лимонный сок – одна столовая ложка
- французская горчица – пол столовой ложки
- оливковое масло – две столовые ложки
- пучка руколы
- две средние печеные свеклы
- фета – 100 г
- соль, черный перец (по вкусу)
- кунжут
Фото: yanusia
Пошаговый рецепт приготовления:
- очищаем печеную свеклу
- нарезаем кубиками
- фету нарезаем кубиками
- рукколу перебираем, моем холодной водой, обсушиваем
- соединяем лимонный сок, горчицу и оливковое масло
- перемешиваем рукколу, свеклу и фету
- поливаем заправкой
- присыпаем кунжутом.
Приятного аппетита!
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