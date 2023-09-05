Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Рецепты салатов из свеклы на любой вкус

Рецепты салатов из свеклы на любой вкус

5 сентября, 2023 вторник
20:00

Свекла – один из самых распространенных овощей для приготовления любимых блюд. Свекла содержит витамины А, В1, В5, В6, С, Е, Н и РР, а также необходимые организму человека минеральные вещества

Салат из свеклы классический с маслом, луком и чесноком

Ингредиенты:

  • две свеклы
  • одна луковица
  • лимон – 10 г
  • соль – 5 г
  • чеснок – два зубка

салат з буряка

Фото: youtube

Рецепт приготовления:

  • варим свеклу
  • чистим
  • натираем на грубую терку
  • чистим лук
  • мелко нарезаем
  • добавляем к свекле
  • добавляем лимонный сок
  • солим
  • выжимаем и добавляем чеснок
  • перемешиваем.

Салат из сырой свеклы

Ингредиенты:

  • свекла – 0,3 кг
  • чеснок – 5 зубчиков
  • щепотка соли
  • столовая горчица – 10 мл
  • сметана – 100 мл
  • свежая зелень (по вкусу)

Фото: gettyimages

Рецепт приготовления:

  • моем и чистим свеклу
  • измельчаем на терке
  • пропускаем чеснок через пресс
  • добавляем к нему горчицу, соль
  • растираем
  • добавляем сметану
  • взбиваем венчиком до получения однородного соуса
  • смешиваем со свеклой
  • выкладываем салат в вазу
  • посыпаем его рубленой зеленью.

Салат с печеной свеклой

Ингредиенты:

  • две свеклы
  • груши – 300 г
  • сыр фета – 150 г
  • мята – две веточки
  • лимонный сок – одна чайная ложка
  • оливковое масло – одна столовая ложка
  • соль, перец (по вкусу)

салат з буряка

Фото: prostoway

Пошаговый рецепт приготовления:

  • моем свеклу
  • заворачиваем в фольгу
  • делаем несколько дырочек вилкой
  • ставим на два часа запекаться в разогретую до 180 градусов духовку
  • достаем и даем остыть
  • свеклу очищаем
  • нарезаем небольшими кубиками
  • чистим грушу
  • нарезаем кубиками
  • так же нарезаем фету
  • листочки мяты обрываем со стеблей
  • рвем руками
  • складываем все ингредиенты в салатницу
  • добавляем соль и перец
  • перемешиваем
  • заправляем лимонным соком
  • заправляем оливковым маслом.

Салат из свеклы и яиц

Ингредиенты:

  • две свеклы
  • два яйца
  • одна репчатая луковица
  • сметана (по вкусу)
  • черный молотый перец (по вкусу)
  • соль (по вкусу)
  • огурчик маринованный (по желанию)

салат з буряка

Фото: gk-press.if.ua

Способ приготовления:

  • моем и варим свеклу
  • очищаем от кожуры
  • варим яйца вкрутую
  • чистим
  • чистим и мелко нарезаем лук
  • нарезаем свеклу небольшими кубиками
  • режем яйца небольшими кубиками
  • режем зеленый лук
  • выкладываем на тарелку отдельно горками свеклу, яйца, лук репчатый и зеленый
  • солим и поперчим
  • в центр накладываем сметану
  • добавляем порезанный маринованный огурчик
  • подаем к столу
  • перед употреблением салат перемешиваем.

Салат из свеклы, феты и рукколы

Ингредиенты:

  • лимонный сок – одна столовая ложка
  • французская горчица – пол столовой ложки
  • оливковое масло – две столовые ложки
  • пучка руколы
  • две средние печеные свеклы
  • фета – 100 г
  • соль, черный перец (по вкусу)
  • кунжут

Салат з буряка і фети

Фото: yanusia

Пошаговый рецепт приготовления:

  • очищаем печеную свеклу
  • нарезаем кубиками
  • фету нарезаем кубиками
  • рукколу перебираем, моем холодной водой, обсушиваем
  • соединяем лимонный сок, горчицу и оливковое масло
  • перемешиваем рукколу, свеклу и фету
  • поливаем заправкой
  • присыпаем кунжутом.

Приятного аппетита!

Новости
Общество
Читайте также:
Президент ОАЕ Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян (ліворуч) та Володимир Путін
5 сентября, 2023 вторник
США, Британия и ЕС давят на ОАЭ с целью остановить помощь РФ в войне с Украиной, – СМИ
ЗСУ наступ
4 сентября, 2023 понедельник
Россияне прекратили штурмы на одном из участков Лимано-Купянского направления
Ердоган і Путін
4 сентября, 2023 понедельник
Путин после переговоров с Эрдоганом назвал условия возвращения РФ к зерновому соглашению
Киев
+19°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.22
    Покупка 37.22
    Продажа 37.91
  • EUR
    Покупка 40.25
    Продажа 41.21
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, вторник
5 сентября
20:00
Обзор
Победные новости 559-го дня войны: успехи ВСУ на Бахмутском направлении и невероятный результат украинского агроэкспорта в августе
19:56
Президент Румынии заявил, что на территории страны не падали российские дроны
19:41
На Херсонщине 42 тыс. домохозяйств нуждаются в топливе, чтобы перезимовать, - ОВА
19:31
Научные работы дочери Путина продолжают публиковать в США и Швейцарии, - СМИ
19:27
Армения впервые с начала войны с РФ передала Украине гуманитарную помощь
19:17
Эксклюзив
Пережил Вторую мировую, но не вторжение России: история 130-летнего храма в Перемоге. Фоторепортаж
19:04
Обновлено
Россияне второй раз за день ударили по Херсонщине: ранены трое жителей
19:00
Кадр из фильма "20 дней в Мариуполе"
"20 дней в Мариуполе" стал самым кассовым украинским документальным фильмом
18:58
Не верю ни в какие дипломатические решения между Украиной и Россией, - Арсений Яценюк
18:55
Mercedes предоставил Украине более 100 грузовых внедорожников для ВСУ
18:53
В Крыму оккупационная полиция ходит домой к выпускникам вузов, которые не пришли в военкоматы - КрымSOS
18:50
Сидорчук перешел из "Динамо" в бельгийский "Вестерло"
18:49
Обновлено
Россияне вывели в Черное море ракетоносец "Адмирал Эссен"
18:20
Количество украинских беженцев за рубежом выросло на 300-500 тыс. за первое полугодие 2023 года, - исследование
18:20
Операторы Армии дронов за несколько месяцев уничтожили 1200 единиц бронированной техники РФ, - Федоров
18:13
Минобороны Молдовы проводит учения резервистов: уже четвертые в этом году
17:59
В Украине зарегистрировали случаи кори: Минздрав напомнил, как обезопасить себя
17:54
Диппредставительства Беларуси прекратят продлевать и обменивать паспорта за границей
17:49
Инфографика
АЗС
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
17:42
В Умани усилили меры безопасности из-за съезда паломников на Рош га-Шана
17:42
ВСУ накапливают прогресс на поле боя, который должен привести к цепной реакции и поражению России, - экс-директор ЦРУ
17:38
Эксклюзив
Данилов: война будет продолжаться, пока Украина не освободит все свои территории от врага
17:37
Parimatch против Зеленского: букмекеры добиваются отмены санкций в Верховном суде
17:31
Правительство Индии рассмотрит инициативу по переименованию страны, - India Today
17:24
OPINION
Ловушка добросердечного пацифизма
17:02
После подрыва в Новой Каховке враг закрыл "предвыборный штаб"
17:01
Зеленский внес в Раду проект постановления по назначению Умерова министром обороны
16:58
Единственное "достижение" России в войне – уничтожение Бахмута, - экс-директор ЦРУ
16:41
Правительство поддержало разрешение боевым медикам переливать кровь, Минздрав расширяет учебную программу
16:39
В Санкт-Петербурге произошел взрыв в бомбоубежище возле военкомата
16:24
Зеленая комета Нишимура приближается к Солнцу: как увидеть ее с Земли
16:18
Эрдоган после разговора с Путином: Нет никакой обнадеживающей перспективы мира в Украине
16:16
Обновлено
На оккупированной Луганщине подорвали главу "таможни ЛНР": РФ заявила о задержании подозреваемой
16:11
Apple может выпустить в 2024 году более дешевую серию MacBook
16:01
Немецкая компания SAP отключит РЖД от своего программного обеспечения
15:51
"Финал один": Гуменюк прокомментировала уничтожение российского катера "Тунец" в Черном море
15:43
ВСУ готовятся отражать наступление РФ на линии Купянск-Лиман, - Маляр
15:40
Минэкономики
Бизнес восстанавливается: количество ФОПов в Украине превысило довоенные показатели
15:32
Лучшие работодатели для ветеранов: опубликован рейтинг
15:08
Обновлено
Исчезновение Каховского водохранилища: в Минобороны заявили о негативном влиянии на экосистему Херсонщины
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV