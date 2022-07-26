Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Мария Карчевич.

Нововведение будет действовать до конца переходного периода, то есть как минимум до 31 декабря 2022 года. Это позволит решить проблему, когда из-за нехватки врачей в сельской местности пациент мог остаться без необходимых ему лекарств. Однако такая опция не будет распространяться на населенные пункты, где нет проблем с доступом к врачу.

Электронные рецепты на антибактериальные препараты также будут привычно выписывать врачи – не только семейные, но и любой специальности (в том числе стоматологи) по месту нахождения пациента в учреждениях как коммунальной, так и частной формы собственности.

Рецепт может быть и бумажным, если:

медицинское учреждение еще не подключилось к электронной системе здравоохранения (ЕСОЗ);

при отсутствии электропитания;

медик выписывает рецепт на экстемпоральные лекарства (те, которые изготавливаются на базе аптеки) или те, которые отпускаются на льготных условиях, то есть за средства местных бюджетов.

Напомним, Министерство здравоохранения анонсировало, что с 1 августа антибиотики в украинских аптеках будут отпускаться исключительно по назначению врача с использованием нового цифрового инструмента – электронного рецепта. Изменения коснутся и отпуска антибактериальных мазей. Так есть во всем цивилизованном мире. Контроль за отпуском рецептурных лекарственных средств – одно из "домашних заданий" Украины перед вступлением в ЕС.

Мария Карчевич отметила, что 64% опрошенных украинцев ошибочно считают, что антибиотиками можно лечить простуду или другие вирусные инфекции. Из-за неконтролируемого приема этого лекарства может развиться антибиотикорезистентность, признанная ВОЗ одной из 10 глобальных угроз человечеству, и в дальнейшем при серьезных заболеваниях, когда антибиотики действительно будут нужны, такой пациент может не отреагировать на предложенное лечение.

Пока будет действовать переходный период, пациентам будут выдавать также информационную справку, где будет указана информация о назначении, сделавшего его врача и действующее вещество. "Если аптека еще не подключена к ЕСОЗ, не сможет реализовать электронный рецепт", – объяснила решение Минздрава Мария Карчевич. Она добавила, что в июле возросла продажа антибактериальных препаратов, однако "это не витамины и их не нужно покупать впрок".

Пока антибиотики не будут подлежать реимбурсации по программе "Доступные лекарства", но такую возможность должны рассмотреть в следующем году.

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