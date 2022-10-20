Рецепт теста на пельмени и приготовление начинки

Для большей сочности фарша – добавьте немного воды в начинку.

Продукты и ингредиенты для теста

Мука пшеничная ½ кг

Мука пшеничная (небольшое количество) для работы с тестом

250 мл горячей воды (примерно 70/75 градусов)

1 яйцо

1 чайная ложка соли (без горки)

25 мл растительного масла

Замесить до однородной упругой массы

Продукты и ингредиенты для начинки (фарша)

550 г мяса говядины, свинины или курятины (можно и смешанный фарш)

200 г лука репчатого

если мясо постное – добавьте 30 г сала

70/80 г воды

1 ч. ложка соли (без горки)

перец и приправы – по вкусу

Мясо, сало и лук перемолоть, добавить другие ингредиенты и хорошо перемешать. Лепим по традиционной форме пельмени и варим их. Лист лавровый, соль, черный перец горошком в кипящую воду кладем по вкусу. Для дополнительной пикантности вкуса в воду бросаем еще четверть очищенной луковицы. Подаем к столу, смазывая сметаной, растительным или сливочным маслом.

Ешьте на здоровье!