Рецепт теста на пельмени и приготовление начинки
Самое вкусное тесто будет с использованием горячей воды и масла. Тогда оно будет эластичным, не будет развариваться, его легко лепить
Для большей сочности фарша – добавьте немного воды в начинку.
Продукты и ингредиенты для теста
- Мука пшеничная ½ кг
- Мука пшеничная (небольшое количество) для работы с тестом
- 250 мл горячей воды (примерно 70/75 градусов)
- 1 яйцо
- 1 чайная ложка соли (без горки)
- 25 мл растительного масла
Замесить до однородной упругой массы
Продукты и ингредиенты для начинки (фарша)
- 550 г мяса говядины, свинины или курятины (можно и смешанный фарш)
- 200 г лука репчатого
- если мясо постное – добавьте 30 г сала
- 70/80 г воды
- 1 ч. ложка соли (без горки)
- перец и приправы – по вкусу
Мясо, сало и лук перемолоть, добавить другие ингредиенты и хорошо перемешать. Лепим по традиционной форме пельмени и варим их. Лист лавровый, соль, черный перец горошком в кипящую воду кладем по вкусу. Для дополнительной пикантности вкуса в воду бросаем еще четверть очищенной луковицы. Подаем к столу, смазывая сметаной, растительным или сливочным маслом.
Ешьте на здоровье!
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