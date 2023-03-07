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Рецепт приготовления утки с хрустящим картофелем и соусом
Опытные кулинары советуют покупать охлажденную утку весом до трех килограммов. Тогда блюдо будет сочным и нежным по вкусу. Если вы приобрели замороженную птицу – сначала оставьте ее в холодильнике для постепенной разморозки, а позже пусть размораживается при комнатной температуре
Ингредиенты (на 2 утки небольшого размера):
- Две утки по два кг (с внутренностями и горлышком)
- Три ветви свежего розмарина
- Один мускатный орех
- Три морковки
- Пять см корня имбиря
- Два стебля сельдерея
- Половина палочки корицы
- Три лавровых листа
- Апельсин – 2 шт.
- Одна ст. л. соли
- Восемь зубчиков чеснока
- Три луковицы (красные)
- Два кг картофеля
- Один литр воды (можно куриного бульона)
- Специи для картофеля (по вашему вкусу)
- Две ст. л. муки
- Портвейн – 200 мл
Рецепт приготовления утки:
- Отделяем листья одной ветки розмарина от стебля
- Натираем на терке 1/2 мускатного ореха
- Натираем на терке цедру апельсин
- Смешиваем все, что мы натерли, с ложкой соли
- Берем помытые, выпотрошенные и просушенные от влаги две утки.
- Натираем уток смесью, которую уже сделали, извне и изнутри
- Переводим птицу в миску и накрываем
- Кладем в холодильник на 2-3 часа
- А дальше разогреваем духовку до 180 °C.
- Начиняем уток розмарином, половинками апельсинов и чесноком.
- Нарезаем очищенную морковь, сельдерей, лук и имбирь
- Выкладываем все в глубокий противень
- Добавляем лавровый лист, корицу, нарезанные шейки и потроха.
- Кладем противень на нижний уровень духовки
- На решетку над противнем кладем уток комками вверх, чтобы стекал жир
- Очищаем картошку
- Нарезаем картошку кусочками и кладем в холодную воду.
- Доводим до кипения
- Варим до 10 минут.
- Откидываем на дуршлаг
- Через час достаем противень с овощами и потрохами
- Вместо него сразу же ставим пустой противень
- Жир из листа переливаем в миску
- Овощи и части утки кладем в кастрюлю
- На противень вливаем немного кипятка, чтобы собрать кусочки из донышка
- Сливаем жидкость в кастрюлю с овощами
- Добавьте литр воды/бульона
- Ставим на средний огонь
- Поднимающийся на поверхность жир снимаем ложкой
- Кладем вареный картофель на оставшийся в духовке лист.
- Добавляем 3-5 ложки жира, слитого из овощей.
- Приправляем специями
- Запекаем еще один час
- В другой кастрюле разогреваем две столовые ложки жира.
- Высыпаем туда муку
- Перемешиваем до консистенции пасты
- Добавляем туда содержимое кастрюли с овощами.
- Вливаем туда же портвейн
- Доводим до кипения
- Варим, помешивая, полчаса
- Достаем из духовки картофель и уток.
- Тушки птиц откладываем на тарелки
- Накрываем фольгой
- Оставляем постоять до 20 минут
- Содержимое кастрюли процеживаем через сито, прижимая овощи
- Переливаем его в чистую посуду и поддерживайте на слабом огне до теплого состояния
- Щипцами отделяем мясо от костей
- Руками разрываем мясо на кусочки
- Подаем к столу с картофелем и соусом.
Приятного аппетита!
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