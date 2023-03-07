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Рецепт приготовления утки с хрустящим картофелем и соусом

7 мартa, 2023 вторник
10:11

Опытные кулинары советуют покупать охлажденную утку весом до трех килограммов. Тогда блюдо будет сочным и нежным по вкусу. Если вы приобрели замороженную птицу – сначала оставьте ее в холодильнике для постепенной разморозки, а позже пусть размораживается при комнатной температуре

Ингредиенты (на 2 утки небольшого размера):

  • Две утки по два кг (с внутренностями и горлышком)
  • Три ветви свежего розмарина
  • Один мускатный орех
  • Три морковки
  • Пять см корня имбиря
  • Два стебля сельдерея
  • Половина палочки корицы
  • Три лавровых листа
  • Апельсин – 2 шт.
  • Одна ст. л. соли
  • Восемь зубчиков чеснока
  • Три луковицы (красные)
  • Два кг картофеля
  • Один литр воды (можно куриного бульона)
  • Специи для картофеля (по вашему вкусу)
  • Две ст. л. муки
  • Портвейн – 200 мл

Рецепт приготовления утки:

  • Отделяем листья одной ветки розмарина от стебля
  • Натираем на терке 1/2 мускатного ореха
  • Натираем на терке цедру апельсин
  • Смешиваем все, что мы натерли, с ложкой соли
  • Берем помытые, выпотрошенные и просушенные от влаги две утки.
  • Натираем уток смесью, которую уже сделали, извне и изнутри
  • Переводим птицу в миску и накрываем
  • Кладем в холодильник на 2-3 часа
  • А дальше разогреваем духовку до 180 °C.
  • Начиняем уток розмарином, половинками апельсинов и чесноком.
  • Нарезаем очищенную морковь, сельдерей, лук и имбирь
  • Выкладываем все в глубокий противень
  • Добавляем лавровый лист, корицу, нарезанные шейки и потроха.
  • Кладем противень на нижний уровень духовки
  • На решетку над противнем кладем уток комками вверх, чтобы стекал жир
  • Очищаем картошку
  • Нарезаем картошку кусочками и кладем в холодную воду.
  • Доводим до кипения
  • Варим до 10 минут.
  • Откидываем на дуршлаг
  • Через час достаем противень с овощами и потрохами
  • Вместо него сразу же ставим пустой противень
  • Жир из листа переливаем в миску
  • Овощи и части утки кладем в кастрюлю
  • На противень вливаем немного кипятка, чтобы собрать кусочки из донышка
  • Сливаем жидкость в кастрюлю с овощами
  • Добавьте литр воды/бульона
  • Ставим на средний огонь
  • Поднимающийся на поверхность жир снимаем ложкой
  • Кладем вареный картофель на оставшийся в духовке лист.
  • Добавляем 3-5 ложки жира, слитого из овощей.
  • Приправляем специями
  • Запекаем еще один час
  • В другой кастрюле разогреваем две столовые ложки жира.
  • Высыпаем туда муку
  • Перемешиваем до консистенции пасты
  • Добавляем туда содержимое кастрюли с овощами.
  • Вливаем туда же портвейн
  • Доводим до кипения
  • Варим, помешивая, полчаса
  • Достаем из духовки картофель и уток.
  • Тушки птиц откладываем на тарелки
  • Накрываем фольгой
  • Оставляем постоять до 20 минут
  • Содержимое кастрюли процеживаем через сито, прижимая овощи
  • Переливаем его в чистую посуду и поддерживайте на слабом огне до теплого состояния
  • Щипцами отделяем мясо от костей
  • Руками разрываем мясо на кусочки
  • Подаем к столу с картофелем и соусом.

Приятного аппетита!

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