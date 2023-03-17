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Рецепт приготовления паски
Предлагаем простой и вкусный рецепт паски. Соблюдайте все пропорции
Ингредиенты:
- Один килограмм пшеничной муки
- Десять яиц
- 400 мл молока
- 200 г сливочного масла
- 12 г сухих дрожжей
- 16 г ванильного сахара
- 250 г сахара
- 150 г изюма
- Четверть чайной ложки соли
- Сахарная пудра для глазури
Приготовление паски на Пасху:
- Просеиваем муку в глубокую и большую миску
- Заливаем упаковку сухих дрожжей теплым молоком (100 мл)
- Перемешиваем, чтобы дрожжи полностью растворились
- В третьей миске смешиваем несколько столовых ложек муки и 100 мл молока
- Далее следует тщательно перемешать муку до равномерной консистенции.
- Нагреваем эту смесь в микроволновке до горячего состояния (мука должна завариться)
- Добавляем в миску с дрожжами и молоком несколько столовых ложек муки.
- Далее следует тщательно перемешать эту смесь.
- Ждем, пока поднимется опара
- Через пятнадцать минут вливаем в миску с заваренным тестом нашу опару
- Добавляем в миску с тестом еще 100 мл теплого молока.
- Также добавляем несколько столовых ложек муки.
- Снова следует тщательно перемешать все составляющие
- Тесто должно напоминать жидкую сметану
- Оставляем тесто на один час постоять
- Снова в большую миску кладем десять яичных желтков.
- Добавляем 250 г сливочного масла.
- Добавляем 200 г сахара
- Добавляем щепотку соли
- Снова перемешиваем все эти ингредиенты
- Добавляем ванильный сахар
- Добавляем цедру
- Поднявшуюся опору перекладываем в миску к яйцам.
- Добавляем в наше тесто три яичных белка.
- Медленно добавляем в миску муку (оставшуюся)
- Вымешиваем наше тесто на столе
- Стол предварительно посыпаем мукой
- Вымешивать тесто следует не менее пятнадцати минут
- Кладем наше тесто в миску
- Накрываем пищевой пленкой
- Даем настояться и подняться (полтора часа)
- Далее выминаем тесто и нашпиговываем его цукатами и изюмом.
- Оставляем тесто постоять еще (не больше двадцати минут)
- Смазываем формы для кулича сливочным маслом
- Немного посыпаем их мукой
- В каждую форму кладем тесто (объемом не более трети формочки)
- Оставляем формочки с тестом постоять (на полтора часа)
- Далее смазываем паски взбитым яйцом.
- Выпекаем в духовке, разогретой до 180 градусов
- Время выпечки зависит от размера формы
- В среднем паску пекут от 30-ти до 50-ти мин.
- Вынимаем паски из духовки
- Даем остыть
- Три яичных белка перетираем с сахарной пудрой (глазурь)
- Смазываем паску глазурью
- Сверху посыпаем специальной присыпкой
Приятного аппетита!
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