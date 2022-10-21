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Рецепт приготовления: классические ленивые вареники с творогом
Быстро, полезно и вкусно! 20 минут и блюдо на столе!
Ингредиенты для ленивых вареников на две порции:
- 200 гр сыра
- 1 яйцо
- 2 чайные ложки сахара
- четверть чайной ложки соли
- 3 столовые ложки муки
Рецепт приготовления ленивых вареников
- В миску кладем сыр
- Разбиваем в миску с сыром яйцо
- Добавляем соль и сахар
- Все перемешиваем до однородной массы
- Медленно подсыпаем муку к этой массе и перемешиваем
- Вымешиваем густое тесто и соберем его в центр миски.
- Делаем из теста колбаску
- Нарезаем колбаску на полоски, режем наискось
- Переводим наши ленивые вареники на доску, присыпанную мукой
- Кипятим в кастрюле воду, подсаливаем ее.
- Забрасываем в кипящую воду вареники, в кастрюле им должно быть просторно
- В процессе варки легонько перемешиваем
- А после того, как наши ленивые вареники всплывут, варим их еще ровно одну минуту.
- Шумовкой достаем вареники и раскладываем на тарелки.
- Смазываем сверху маслом, сметаной, вареньем или сгущенкой
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