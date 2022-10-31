Искусство не терять союзников
Рецепт. Плов
Плов – это самодостаточное блюдо. Для него не требуется никаких дополнительных блюд к столу. Как исключение – легкий салат из помидоров и чай
Ингредиенты
- Мясо – 1 кг
- Длиннозернистый рис – 700 г
- Морковь – 600 г
- Лук – 400 г
- Масло растительное - 200 мл
- Барбарис – 1 столовая ложка
- Зира – 1 столовая ложка
- Куркума - 1 чайная ложка
- Чеснок – 2 головки
- Соль/перец
Как приготовить плов |
- Промываем рис холодной водой
- Заливаем холодной водой
- Оставляем на некоторое время
- Нарезаем лук полукольцами
- Нарезаем морковь брусочками среднего размера
- Нарезаем большими кусками мясо
- Разогреваем в котле полпорции постного масла
- Выкладываем лук
- Жарим 5 минут
- Добавляем мясо, обжариваем, активно помешиваем 5 минут
- Добавляем остальное масло
- Выкладываем морковь, жарим около 10 минут
- Добавляем барбарис и зиру
- Добавляем куркуму
- Солим и перчим
- Перемешиваем, вливаем один стакан кипятка, чтобы вода покрыла мясо
- Вставляем очищенные головки чеснока
- Варим на маленьком огне под крышкой до 50 минут
- Высыпаем на мясо рис (без воды)
- Не перемешивая, только разравниваем
- Заливаем крутым кипятком, чтобы рис был покрыт водой примерно на два сантиметра
- Не перемешиваем
- Досаливаем
- Готовим до 15 минут на малом огне
- Делаем несколько отверстий в блюде для выхода пара
- Закрываем крышкой
- Доводим до готовности примерно 20 минут
- Плов НЕ перемешиваем
- Уже готовый плов перемешиваем не больше, чем тремя движениями
- Подаем к столу
Приятного аппетита!
Оставьте комментарий
Читайте также:
Киев
+8°C
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.35
Покупка 39.35Продажа 40.04
-
EUR
Покупка 38.47Продажа 39.31
- Актуальное
- Важное
2022, понедельник
31 октября
15:56
Первая ракетная атака по Буковине: повреждены объекты энергетики ГАЭС в Днестровском районе, 8 человек получили незначительные ранения
15:42
Участвовал в захвате Мариуполя на стороне россиян. За госизмену будут судить дончанина-танкиста
15:29
На переговорах с россиянами были их спецслужбы, – Умеров рассказал детали весенних переговоров с РФ
15:15
Российские захватчики заставляют жителей Каховки эвакуироваться, за новое жилье требуют деньги
14:44
Эксклюзив
Судьи-лжецы. Кто из кандидатов в ВККС решил сфальсифицировать заключение Общественного совета добропорядочности
14:40
На утренний обстрел Украины РФ потратила до $600 млн – годовой бюджет Новосибирска или Екатеринбурга, - Братчук
14:17
Новая Зеландия ввела санкции против 14 россиян и 7 компаний, среди которых - СМИ и члены ЧВК Вагнера
13:53
ВСУ осталось деоккупировать более двух десятков населенных пунктов в Харьковской области, — Синегубов
13:37
Эксклюзив
Население России делится на три группы, но большинство – это безвольное болото, – социолог Эйдман.
13:20
Эксклюзив
Эрдоган заинтересован в зерновом соглашении даже больше, чем Украина, – политолог Магда
13:10
Эксклюзив
Путин отправится на саммит G20. Это последний шанс сохранить влияние России в Азии, – международный обозреватель Брайлян.
13:03
Оккупанты на ЗАЭС спровоцировали экологическую катастрофу: Погибнуть может около тысячи тонн рыбы