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Рецепт оладий на кефире с яблоками
Оладьи на кефире всегда получаются пышными на ощупь, аппетитными по вкусу и красивыми на вид. А с яблоками они становятся еще вкуснее и сочнее
Ингредиенты для оладий с яблоками на кефире
- 250 г кефира
- 3⁄4 чайной ложки соды
- Одно яйцо
- 80 г сахара
- 200/250 г муки
- 2 сочных яблока
- Растительное масло
Пошаговый рецепт приготовления оладий с яблоками на кефире
- Смешиваем кефир с содой
- Кефир начинает пениться
- Отдельно взбиваем яйцо с сахаром
- В кефирную массу вливаем яичную и хорошо вымешиваем смесь.
- Засыпаем медленно муку и снова тщательно перемешиваем, чтобы не образовывались комки.
- Чистим и нарезаем мелкими кусочками яблока
- Добавляем яблоки в тесто
- Разогреваем в сковороде масло
- Ложкой выкладываем к сковороде тесто
- обжариваем с двух сторон до "румяных щечек"
Блюдо подаем к столу со сметаной.
Вкушайте на здоровье!
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