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Рецепт мясной солянки в домашних условиях
Для холодного времени года солянка уже давно утвердилась в статусе незаменимого блюда на столе у хорошей хозяйки. Густая и наваристая порция имеет способность настолько хорошо насытить потребителя, что до следующего блюда, как правило, дело уже не доходит. В этом и уникальность солянки
Ингредиенты для приготовления мясной солянки
- Вода 4л
- Масло растительное 60 г
- Копченые охотничьи колбаски 200 г
- Говядина 400 г
- Для бульона еще говядины 200 г
- Две сосиски
- Свинина 200 г
- Соленые огурцы 300 г
- Картофель 200 г
- Один лимон
- Одна морковка
- Луковица – взять 100 г от целой
- Соль, перец и специи – по собственным предпочтениям
- Томатная паста 100 г
- Зеленые/черные оливки без косточек 200 г
Как приготовить мясную солянку из уже имеющихся продуктов
- Мясо говядины и свинины нарезаем небольшими кусками и бросаем в кастрюлю, чтобы отварить, добавляя специи и соль индивидуально по вкусу.
- Нарезаем продолговатыми кусочками копченые охотничьи колбаски и сосиски
- Овощи (картофель/морковь) тоже нарезаем продолговатой "соломкой"
- Лук режем небольшими кубиками
- На подогретую сковороду вливаем немного масла и жарим лук не дольше трех минут.
- Отварное мясо уже сварилось, его нужно промыть ледяной водой и снова положить уже в чистую кастрюлю и залить кипятком.
- Бульон немного подсаливаем и доводим до кипения.
- К луку на сковороде добавляем соленый огурец, предварительно измельченный на терке.
- Через несколько минут в нашу смесь добавляем томатную пасту и перемешиваем, накрываем крышкой, огонь делаем самым маленьким и выдерживаем 5 мин.
- К уже сваренному мясу засыпаем нарезанный картофель и морковь.
- Когда на сковородке все стало одной массой – смесь готова
- Когда картофель в бульоне станет мягким, бульон готов.
- Смесь из сковороды отправляем в бульон к мясу с морковью и картофелем.
- Добавляем уже в суп копчености
- Тщательно перемешиваем и кипятим 8 мин.
- Для особого вкуса – солянку следует подавать в деревянную тарелку.
- И в завершение – в каждую порцию отдельно добавляем оливки, сметану, сок лимона и т.п.
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