Рецепт медовика – "Классический"

Продукты для крема

сметана жирная – 800 г

сахар – 200 г

Продукты для коржей

масло сливочное – 50 г (82%)

яйца домашние – три шт.

сахар-песок - 200 г

мед – 150 г

мука – 500 г

щепотка соли

Пожелания:

самый идеальный для медовика сорт меда – качественный каштановый или гречишный

к тесту можно добавить мускатный орех, молотый имбирь, ванильный экстракт

не увеличивать количество меда, указанное в рецепте

можно заменить часть муки для коржей какао-порошком (по желанию)

Как приготовить медовик "Классический"

Готовим коржи:

водяная баня: в верхнюю емкость нарезаем кусочками масло, подсыпаем сахар, мед и соду

сбиваем яйца с солью

смешиваем обе смеси

медленно помешивая, растапливаем эту массу

не кипятим ни в коем случае, потому что яйца сварятся

не снимая с бани, досыпаем две столовые ложки муки

интенсивно размешиваем, чтоб не осталось комочков

прогреваем смесь еще около двух минут

снимаем заготовку с бани

оставляем смесь немного охладиться

остальную муку подмешиваем небольшими порциями к заварному тесту.

делим смесь на восемь частей

лепим из них условные шарики

оборачиваем каждый шарик пленкой и ставим на час в холодильник

на листах пергамента раскатываем лепешки, чтобы они были не толще двух миллиметров

с помощью круглого трафарета обрезаем лишнее тесто и получаем одинаковые круги

легонько прокалываем лепешки вилкой

обрезанные края пока откладываем в сторону

выпекаем каждый корж три минуты в духовке, разогретой до 180°

обрезки перекладываем на лист, чтобы подсушить в духовке

Готовим крем:

в сметану добавляем сахар

легко взбиваем смесь миксером

при желании в крем можно добавить немного лимонного сока.

Собираем торт:

складываем лепешки друг на друга, промазывая кремом каждую из них

промазываем верх и бока

измельчаем испеченные обрезки и посыпаем верх медовика и его бока крошками

Чтобы наш медовик приобрел правильный вкус, полтора часа пусть постоит при комнатной температуре на столе.

И только после этого медовик нужно отправить в холодильник не менее чем на шесть часов.

Украсить готовый медовик можно измельченными орехами, кокосовой стружкой, тертым шоколадом.