Рецепт медовика – "Классический"
Украсить готовый медовик можно измельченными орехами, кокосовой стружкой, тертым шоколадом
Продукты для крема
сметана жирная – 800 г
сахар – 200 г
Продукты для коржей
- масло сливочное – 50 г (82%)
- яйца домашние – три шт.
- сахар-песок - 200 г
- мед – 150 г
- мука – 500 г
- щепотка соли
Пожелания:
- самый идеальный для медовика сорт меда – качественный каштановый или гречишный
- к тесту можно добавить мускатный орех, молотый имбирь, ванильный экстракт
- не увеличивать количество меда, указанное в рецепте
- можно заменить часть муки для коржей какао-порошком (по желанию)
Как приготовить медовик "Классический"
Готовим коржи:
- водяная баня: в верхнюю емкость нарезаем кусочками масло, подсыпаем сахар, мед и соду
- сбиваем яйца с солью
- смешиваем обе смеси
- медленно помешивая, растапливаем эту массу
- не кипятим ни в коем случае, потому что яйца сварятся
- не снимая с бани, досыпаем две столовые ложки муки
- интенсивно размешиваем, чтоб не осталось комочков
- прогреваем смесь еще около двух минут
- снимаем заготовку с бани
- оставляем смесь немного охладиться
- остальную муку подмешиваем небольшими порциями к заварному тесту.
- делим смесь на восемь частей
- лепим из них условные шарики
- оборачиваем каждый шарик пленкой и ставим на час в холодильник
- на листах пергамента раскатываем лепешки, чтобы они были не толще двух миллиметров
- с помощью круглого трафарета обрезаем лишнее тесто и получаем одинаковые круги
- легонько прокалываем лепешки вилкой
- обрезанные края пока откладываем в сторону
- выпекаем каждый корж три минуты в духовке, разогретой до 180°
- обрезки перекладываем на лист, чтобы подсушить в духовке
Готовим крем:
- в сметану добавляем сахар
- легко взбиваем смесь миксером
- при желании в крем можно добавить немного лимонного сока.
Собираем торт:
- складываем лепешки друг на друга, промазывая кремом каждую из них
- промазываем верх и бока
- измельчаем испеченные обрезки и посыпаем верх медовика и его бока крошками
Чтобы наш медовик приобрел правильный вкус, полтора часа пусть постоит при комнатной температуре на столе.
И только после этого медовик нужно отправить в холодильник не менее чем на шесть часов.
Украсить готовый медовик можно измельченными орехами, кокосовой стружкой, тертым шоколадом.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.95
Покупка 37.95Продажа 39.05
-
EUR
Покупка 38.21Продажа 39.51
- Актуальное
- Важное