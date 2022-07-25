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Рецепт медовика – "Классический"

25 июля, 2022 понедельник
05:51
Общество

Украсить готовый медовик можно измельченными орехами, кокосовой стружкой, тертым шоколадом

Продукты для крема

сметана жирная – 800 г
сахар – 200 г

Продукты для коржей

  • масло сливочное – 50 г (82%)
  • яйца домашние – три шт.
  • сахар-песок - 200 г
  • мед – 150 г
  • мука – 500 г
  • щепотка соли

Пожелания:

  • самый идеальный для медовика сорт меда – качественный каштановый или гречишный
  • к тесту можно добавить мускатный орех, молотый имбирь, ванильный экстракт
  • не увеличивать количество меда, указанное в рецепте
  • можно заменить часть муки для коржей какао-порошком (по желанию)

Как приготовить медовик "Классический"

Готовим коржи:

  • водяная баня: в верхнюю емкость нарезаем кусочками масло, подсыпаем сахар, мед и соду
  • сбиваем яйца с солью
  • смешиваем обе смеси
  • медленно помешивая, растапливаем эту массу
  • не кипятим ни в коем случае, потому что яйца сварятся
  • не снимая с бани, досыпаем две столовые ложки муки
  • интенсивно размешиваем, чтоб не осталось комочков
  • прогреваем смесь еще около двух минут
  • снимаем заготовку с бани
  • оставляем смесь немного охладиться
  • остальную муку подмешиваем небольшими порциями к заварному тесту.
  • делим смесь на восемь частей
  • лепим из них условные шарики
  • оборачиваем каждый шарик пленкой и ставим на час в холодильник
  • на листах пергамента раскатываем лепешки, чтобы они были не толще двух миллиметров
  • с помощью круглого трафарета обрезаем лишнее тесто и получаем одинаковые круги
  • легонько прокалываем лепешки вилкой
  • обрезанные края пока откладываем в сторону
  • выпекаем каждый корж три минуты в духовке, разогретой до 180°
  • обрезки перекладываем на лист, чтобы подсушить в духовке

Готовим крем:

  • в сметану добавляем сахар
  • легко взбиваем смесь миксером
  • при желании в крем можно добавить немного лимонного сока.

Собираем торт:

  • складываем лепешки друг на друга, промазывая кремом каждую из них
  • промазываем верх и бока
  • измельчаем испеченные обрезки и посыпаем верх медовика и его бока крошками

Чтобы наш медовик приобрел правильный вкус, полтора часа пусть постоит при комнатной температуре на столе.
И только после этого медовик нужно отправить в холодильник не менее чем на шесть часов.

Украсить готовый медовик можно измельченными орехами, кокосовой стружкой, тертым шоколадом.

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