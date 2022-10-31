Рецепт пошагово – домашний медовик

Ингредиенты для лепешек:

50 г масла (82%)

200 г сахара

150 г меда (можно больше)

3 яйца

500 г муки

Соль – не много, по вкусу

Ингредиенты для крема:

800 г сметаны (жирной)

200 г сахара

Медовик - рецепт приготовления:

Делаем водяную баню

В верхнюю емкость нарезаем кусочками масла.

Насыпаем сахар/соду/мед

Отдельно взбейте яйца вместе с солью

Смешиваем с остальными ингредиентами

Помешиваем, растапливая массу до жидкого состояния

Ни в коем случае не кипятить

Смесь приобретет белый оттенок и увеличится в объеме.

Не снимаем с бани и засыпаем 2 столовых ложки муки.

Размешиваем, разбивая комочки

Прогреваем две минуты

Убираем заготовку из бани

Оставьте на охлаждение до состояния еще теплого

Оставшуюся муку замешиваем в заварное тесто.

Засыпаем его малыми частями

Делаем пластичное тесто

Заготовки разделите до 10 равных частей

Лепим из них шарики

Каждый окутываем пленкой

Ставим в холодильник на один час

Готовим листы пергамента

Из каждого шарика раскатываем очень тонкий корж

С помощью круглого трафарета обрезаем ровные круги.

Прокалываем каждую лепешку вилкой

Обрезанные края откладываем на потом

Выпекаем каждый корж в разогретой духовке (до 180 ° C), время – до 4 мин.

Обрезки из лепешек подсушиваем в духовке

Готовим крем для медовика:

- Засыпаем в сметану сахар

- взбейте миксером

- Собираем медовик, складывая лепешки друг на друга, промазывая и пропитывая каждый из них кремом

- перемазываем также верх и бока

- блендером измельчаем обрезки

- посыпаем верх и бока медовика этой крошкой

- Выдерживаем медовик полтора часа при комнатной температуре

- Кладем в холодильник на шесть часов

- накрываем от посторонних запахов в холодильнике

- Украшаем домашний торт медовик посыпанием измельченных обрезков

По вкусу к украшениям можно добавить: измельченные орехи, тертый шоколад или стружку кокоса.

Приятного тебе аппетита!