Рецепт. Медовик
Торт медовик: классический рецепт. Для медовика лучше всего подходят сорта меда высокого качества с приятным ароматом
Рецепт пошагово – домашний медовик
Ингредиенты для лепешек:
- 50 г масла (82%)
- 200 г сахара
- 150 г меда (можно больше)
- 3 яйца
- 500 г муки
- Соль – не много, по вкусу
Ингредиенты для крема:
- 800 г сметаны (жирной)
- 200 г сахара
Медовик - рецепт приготовления:
Делаем водяную баню
В верхнюю емкость нарезаем кусочками масла.
Насыпаем сахар/соду/мед
Отдельно взбейте яйца вместе с солью
Смешиваем с остальными ингредиентами
Помешиваем, растапливая массу до жидкого состояния
Ни в коем случае не кипятить
Смесь приобретет белый оттенок и увеличится в объеме.
Не снимаем с бани и засыпаем 2 столовых ложки муки.
Размешиваем, разбивая комочки
Прогреваем две минуты
Убираем заготовку из бани
Оставьте на охлаждение до состояния еще теплого
Оставшуюся муку замешиваем в заварное тесто.
Засыпаем его малыми частями
Делаем пластичное тесто
Заготовки разделите до 10 равных частей
Лепим из них шарики
Каждый окутываем пленкой
Ставим в холодильник на один час
Готовим листы пергамента
Из каждого шарика раскатываем очень тонкий корж
С помощью круглого трафарета обрезаем ровные круги.
Прокалываем каждую лепешку вилкой
Обрезанные края откладываем на потом
Выпекаем каждый корж в разогретой духовке (до 180 ° C), время – до 4 мин.
Обрезки из лепешек подсушиваем в духовке
Готовим крем для медовика:
- Засыпаем в сметану сахар
- взбейте миксером
- Собираем медовик, складывая лепешки друг на друга, промазывая и пропитывая каждый из них кремом
- перемазываем также верх и бока
- блендером измельчаем обрезки
- посыпаем верх и бока медовика этой крошкой
- Выдерживаем медовик полтора часа при комнатной температуре
- Кладем в холодильник на шесть часов
- накрываем от посторонних запахов в холодильнике
- Украшаем домашний торт медовик посыпанием измельченных обрезков
По вкусу к украшениям можно добавить: измельченные орехи, тертый шоколад или стружку кокоса.
Приятного тебе аппетита!
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