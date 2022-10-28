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Рецепт: лазанья
Кто же не любит итальянскую кухню? Сегодня расскажем о том, как приготовить лазанью в домашних условиях. Итак, рецепт приготовления лазаньи
Ингредиенты на 6 порций блюда
- 600 г мясного фарша
- 600 г соуса "Болоньезе"
- 60 г сливочного масла
- 2,5 ст. ложки муки пшеничной
- 2 ст. ложки масла оливкового
- 750 мл молока
- 10 шт. сухих готовых листьев лазаньи
- 500 г твердого сыра
Приготовление лазаньи
- В глубокую сковороду с высокими бортами кладем сливочное масло и 2 ложки растительного масла.
- Растапливаем смесь
- Понемногу добавляем муку, помешивая до однородной массы, чтобы не было комочков.
- Вливаем молоко
- Убавляем огонь и так держим до консистенции нежирной сметаны
- На обычной сковороде (другой) нагреваем оливковое масло
- Добавляем в это масло мясной фарш.
- Жарим фарш до полуготовности
- Влить в наш фарш соус "Болоньезе"
- Солим/перчим индивидуально по вкусу
- Разогреваем духовку до 180 градусов.
- Смазываем формочку сливочным маслом
- На дно вылить немного соуса бешамель, чуть-чуть, только чтобы покрыть дно.
- Выкладываем пласты
- На пласты выкладываем
- Сверху – тертый сыр
- На сыр – соус бешамель.
- Следующий слой – сухие листья лазаньи.
- Повторяем функцию
- Последнюю прослойку листьев тщательно промазываем соусом бешамель
- Засыпать сыром
- Пусть так устоится до 10 мин.
- Кладем в духовку
- Печем 30 мин.
- А дальше – подаем к столу
Приятного аппетита!
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