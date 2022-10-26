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Рецепт классического бисквита для торта
Классический бисквит для торта можно сделать с помощью самого обычного ручного миксера
Ингредиенты для бисквита диаметром 20 см (до 8 порций)
- 4 яйца
- 100 г муки
- 150 г сахара
Рецепт классического бисквита, способ приготовления.
- Подготовим форму для выпечки и изнутри простилаем фольгу, а вот для разъемной формы прокладываем на донышко пергамент.
- Отделим белки и желтки друг от друга
- К желткам добавим 75 г сахара.
- Перетрем желтки с сахаром
- Взбиваем белки до пышной пенки
- Медленно добавляем оставшийся сахар, продолжая взбивать белки.
- Треть взбитых белков смешиваем с желтками
- Засыпаем в желтки просеянную муку
- Тщательно перемешиваем, чтобы не было комков
- Закладываем в желтки, смешанные с мукой, взбитые белки.
- Все это перемешиваем, но легонько и медленно
- Наше бисквитное тесто готово
- Переносим тесто в формочку для выпечки
- Тестом форму заполняем наполовину
- Разогреваем духовку до 170ºC
- Ставим формочку с бисквитом на 50 мин. в духовку
- Оставляем в духовке на 10 мин.
- Вынимаем наш готовый бисквит
- Легко ножом пройдемся по краешку формы
- Достаем бисквит
- Охлаждаем бисквит
- Заворачиваем в пищевую пленку
- Даем отстояться 10 часов
- Режем наш бисквит на лепешки для вкусного тортика
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