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Рецепт гуакамоле
Гуакамоле – очень вкусное блюдо. Его можно употреблять, смазывая кукурузные чипсы. Также гуакамоле гармонично сочетается с лососем на хрустящем тосте
Ингредиенты
- Одно авокадо
- Лимон
- Три томата "Черри"
- Одна луковица
- Кинза
- Халапеньо (острый зеленый перец)
- Соль по вкусу
- Одна столовая ложка растительного масла
Как приготовить гуакамоле?
- Мелко сечим луковицу
- Не щадя сока, выжимаем лайм на луковицу
- Мелко нарезаем томаты "Черри"
- Шматуем кинзу (также мелко)
- Измельчаем острый перец халапеньо
- Разрезаем пополам авокадо
- Осторожно достаем из авокадо косточку
- Следующим шагом вынимаем мягкую часть из кожуры авокадо ложкой
- Чавим наше авокадо вилкой
- Все вместе тщательно смешиваем
- Солим по вкусу
- Добавляем масло
Приятного тебе аппетита!
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