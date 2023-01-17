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Рецепт гуакамоле

17 января, 2023 вторник
18:12

Гуакамоле – очень вкусное блюдо. Его можно употреблять, смазывая кукурузные чипсы. Также гуакамоле гармонично сочетается с лососем на хрустящем тосте

Ингредиенты

  • Одно авокадо
  • Лимон
  • Три томата "Черри"
  • Одна луковица
  • Кинза
  • Халапеньо (острый зеленый перец)
  • Соль по вкусу
  • Одна столовая ложка растительного масла

Как приготовить гуакамоле?

  • Мелко сечим луковицу
  • Не щадя сока, выжимаем лайм на луковицу
  • Мелко нарезаем томаты "Черри"
  • Шматуем кинзу (также мелко)
  • Измельчаем острый перец халапеньо
  • Разрезаем пополам авокадо
  • Осторожно достаем из авокадо косточку
  • Следующим шагом вынимаем мягкую часть из кожуры авокадо ложкой
  • Чавим наше авокадо вилкой
  • Все вместе тщательно смешиваем
  • Солим по вкусу
  • Добавляем масло

Приятного тебе аппетита!

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