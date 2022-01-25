"Ретранслирует пропаганду РФ": Украина требует от Хорватии опровергнуть заявление президента Милановича о Революции Достоинства и членстве в НАТО
Министерство иностранных дел Украины назвало неприемлемым заявление президента Хорватии Зорана Милановича о членстве Украины в НАТО и Революции Достоинства и требует его публичного опровержения
Об этом сообщает пресс-служба МИД.
"Слова Зорана Милановича о событиях Революции Достоинства оскорбляют память украинцев и иностранцев, отдавших свои жизни ради европейского будущего Украины", - говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что глубоко разочарованы высказыванием Милановича в частности о том, что "Украине не место в НАТО" и о неуместности помощи Украине на фоне российской агрессии. Это, как передает пресс-служба, особенно диссонирует с общечеловеческими ценностями, учитывая опыт войны в Хорватии.
"Хорватский президент продемонстрировал свое пренебрежительное отношение и неблагодарность за помощь, которую Украина и украинцы оказывали Хорватии во время ее борьбы за независимость, а также в борьбе с разрушительными пожарами в прошлом году. Но мы уверены, что эта неблагодарность является его личной чертой и не распространяется на хорватский народ, с которым нас объединяет дружба и взаимное уважение", - говорится в сообщении.
В МИД подчеркнули, что заявление Милановича ретранслирует российскую пропаганду и не соответствует официальной позиции Хорватии по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. Подобные высказывания наносят ущерб двусторонним отношениям и единству ЕС и НАТО во время кризиса безопасности.
"МИД Украины требует публичного опровержения этих оскорбительных заявлений Президента Хорватии и их неповторения в будущем. Посол Украины также осуществит соответствующий демарш в Загребе. Украина высоко ценит дружеские и партнерские отношения с Хорватией, успешно развивающиеся между правительствами двух государств, и рассчитывает на неизменную поддержку Хорватии, в частности, на пути европейской и евроатлантической интеграции нашего государства", - отметили в МИД.
- Напомним, Миланович заявил, что Украине не место в НАТО Революцию Достоинства назвал "переворотом", и добавил, что в случае эскалации агрессии РФ Загреб максимально дистанцируется от событий.
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