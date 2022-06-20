Об этом говорится на Facebook-странице УСБУ во Львовской области.

"В условиях военной агрессии РФ деятельность представителей этой политической силы создавала реальные угрозы национальным интересам, безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении.

Основанием для запрета партии стали материалы СБУ о причастности ведущих функционеров ОПЗЖ к дестабилизации общественно-политической ситуации в государстве; распространение антиукраинской пропаганды по изменению конституционного строя насильственным путем, нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины; пропаганды войны, насилия, отмечают в Службе безопасности.

Представители ОПЗЖ фактически ретранслировали официальную позицию страны-агрессора по отношению к нашему государству, демонстративно поддерживали и популяризировали агрессивную антиукраинскую политику России, говорится в сообщении.

Напомним, решение о запрете ОПЗЖ принял Восьмой апелляционный административный суд Львова. Он рассматривал обращение, подготовленное на основании указа президента, решения СНБО и ответного реагирования СБУ на угрозы национальной безопасности.

Ранее суд запретил работу партий "Оппозиционный блок", "Социалисты", "Справедливость и развитие", "Наши", "Держава", "Блок Владимир Сальдо", "Социалистическая партия Украины", "Левая оппозиция" и "Партия Шария".

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