Ресурсов, выделенных в США в поддержку Украины, может хватить на несколько месяцев, – Кирби

Об этом во вторник, 3 октября, заявил на брифинге в Белом доме представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби, передает "Голос Америки".

Речь идет об объемах помощи Украине, пока в Конгрессе не был рассмотрен запрос на дополнительное финансирование.

"Учитывая то, что у нас осталось, и с какой скоростью мы оказываем помощь, речь, вероятно, про несколько месяцев. Приблизительно. Но причина, чего я осторожен на этот счет, – все зависит от того, что происходит на передовой, насколько велики пакеты помощи, и в каких возможностях нуждается Украина. С тем, как развивалась война, менялись и пакеты помощи", - отметил Джон Кирби.

Он добавил, что у США достаточно финансовых полномочий, чтобы удовлетворить потребности Украины на поле боя немного дольше, но для того, чтобы гарантировать непрерывную поддержку, необходимо, чтобы Конгресс действовал.

Кирби заметил, что программа президентских полномочий (PDA) – не набор чеков, а то, на какую сумму есть полномочия пойти в запасы США и взять необходимое оборудование с полок.

"И пакеты помощи выделяют на разную сумму, потому что оборудование стоит Пентагону разные суммы. Также нужно принимать во внимание полномочия Пентагона пополнить эти запасы. Сейчас сумма, на которую они могут заместить предоставленное оборудование, существенно меньше суммы, на которую они могут выделить пособия ", – сказал он.

Джон Кирби особо подчеркнул важность вовремя оказанной помощи, когда "украинцы проводят тяжелое контрнаступление, их детей продолжают вырывать из лона их семей, а зима быстро приближается". Ведь, по его словам, перерыв в поддержке даже на короткое время может изменить все на поле боя.

"Не менее важно и то, что потеря поддержки позволит Путину поверить, что он может продержаться дольше, чем мы. Мы дадим понять Путину, что он тоже ошибается в этом, как и другие его предположения были ошибочны в течение всей войны", – добавил Кирби. .

Почему возникли проблемы с оказанием военной помощи Украине от США

1 октября президент США Джо Байден подписал законопроект о временном финансировании правительства до 17 ноября, одобренный накануне Сенатом и Палатой представителей конгресса Штатов. Это позволило избежать так называемого правительственного шатдауна – состояния, когда часть американского правительства не работает из-за того, что не принят новый бюджет, в который заложены средства для работы правительственных учреждений. Он наступает, когда перестает действовать бюджет на текущий период.

Перед подписанием законопроекта Байден выступил с заявлением, что в соглашении нет нового финансирования для продолжения поддержки Украины. Он призвал республиканцев Конгресса как можно быстрее поддержать законопроект о предоставлении дополнительной помощи Украине. Утром 3 октября Байден провел телефонный разговор с лидерами союзных государств и Евросоюза. Главной темой была дальнейшая постоянная поддержка Украины.

Пока Конгресс не рассмотрит запрос на дополнительное финансирование США могут передать Украине оружия еще на 5,4 миллиарда долларов. Такая сумма может быть использована в рамках программы президентских полномочий (PDA). Согласно ей, вооружения поставляют из собственных составов США. То есть у Пентагона остаются полномочия, чтобы обеспечить срочные потребности Украины в поле боя. В то же время для пополнения собственных запасов, из которых присылают оружие Украине, на сегодняшний день осталось 1,6 млрд долларов.

В то же время, посол Украины в США Оксана Маркарова заявляла, что принятие в США проекта временного бюджета не угрожает поставке оружия и оборудования, утвержденному ранее.

Между тем, 3 октября Палата представителей устранила Кевина Маккарти с должности спикера нижней палаты Конгресса США. Конгресс, который должен принять полноценный бюджет страны (где также предусмотрены деньги на поддержку Украины), заблокирован, пока не будет избран новый спикер.