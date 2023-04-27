Ресурсов в ЧВК Вагнера хватит на 2-3 недели: Пригожин рассказал об измене в РФ
Глава ЧВК Вагнера прокомментировал оговоренное наступление ВСУ и пожаловался на отсутствие боеприпасов
Об этом сообщает пресс-служба Пригожина.
"Я считаю, сегодня совершается преступление перед Россией и перед российским народом. Наступление украинцев неизбежно, идет измена внутри Российской Федерации. Нам не дают выстраивать оборону и наступать дальше", - заявил вагнеровец.
По словам Пригожина, ЧВК снова не получает необходимого количества боеприпасов и из-за нехватки снарядов погибает больше добровольцев.
"Те уроды, которые принимают решение [о выдаче боеприпасов] должны ответить перед матерями погибших. Потому что вместо одного погибает сразу несколько человек. Должен погибнуть один во время штурма, погибает пять — потому что нет снарядов. Все фамилии, имена этих негодяев — на листочке. Придет время и русский народ задаст этот вопрос. И я на него отвечу с уверенностью. Сегодня совершается преступление против Российской Федерации. Нас еще хватит недели на две-три, пока последний патрон остается в автоматном рожке. А потом интриганы должны понести ответственность за" то, что происходит на фронте", - заявил Пригожин.
- Напомним, основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин заявил , что контрнаступление ВСУ начнется после 2 мая - когда закончатся дожди.
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