Об этом сообщает пресс-служба Пригожина.

"Я считаю, сегодня совершается преступление перед Россией и перед российским народом. Наступление украинцев неизбежно, идет измена внутри Российской Федерации. Нам не дают выстраивать оборону и наступать дальше", - заявил вагнеровец.

По словам Пригожина, ЧВК снова не получает необходимого количества боеприпасов и из-за нехватки снарядов погибает больше добровольцев.

"Те уроды, которые принимают решение [о выдаче боеприпасов] должны ответить перед матерями погибших. Потому что вместо одного погибает сразу несколько человек. Должен погибнуть один во время штурма, погибает пять — потому что нет снарядов. Все фамилии, имена этих негодяев — на листочке. Придет время и русский народ задаст этот вопрос. И я на него отвечу с уверенностью. Сегодня совершается преступление против Российской Федерации. Нас еще хватит недели на две-три, пока последний патрон остается в автоматном рожке. А потом интриганы должны понести ответственность за" то, что происходит на фронте", - заявил Пригожин.