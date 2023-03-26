Ресурсов России хватит на два года такой войны, как сейчас, - ГУР
По словам заместителя начальника ГУР Вадима Скибицкого, запасов России, по данным разведки, хватит еще максимум на 2 года войны
Об этом он сказал в интервью РБК-Украина .
По данным литовской и украинской разведок, Россия сможет вести войну еще в 2023 году и максимум - в 2024 году. Однако Скибицкий подчеркнул, что в условиях усиления санкционного давления запас может уменьшиться.
"Военная разведка Литвы говорит, что запас России – это два года. Мы также говорим, что они могут вести войну еще 2023 – максимум 2024 год – все. Это если мы говорим о конвенционной войне. А если усилить санкции, то этот запас будет еще меньше", - сказал представитель ГУР.
- Аналитик Defense Express Сергей Згурец считает , что, имея большие запасы военной техники, Россия может попытаться затянуть войну на 2-3 года.
- Заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Каль не исключает , что война в Украине может занять еще два-три года.
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