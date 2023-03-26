Об этом он сказал в интервью РБК-Украина .

По данным литовской и украинской разведок, Россия сможет вести войну еще в 2023 году и максимум - в 2024 году. Однако Скибицкий подчеркнул, что в условиях усиления санкционного давления запас может уменьшиться.

"Военная разведка Литвы говорит, что запас России – это два года. Мы также говорим, что они могут вести войну еще 2023 – максимум 2024 год – все. Это если мы говорим о конвенционной войне. А если усилить санкции, то этот запас будет еще меньше", - сказал представитель ГУР.