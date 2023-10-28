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Ресурсов ХАМАС хватит на 3-4 месяца войны, - The New York Times

28 октября, 2023 суббота
16:24
Мир

Арабские и западные официальные лица подтвердили, что у ХАМАС действительно есть запасы необходимых продуктов питания и топлива, а также других материалов для затяжной войны. В частности, по словам чиновников, их ресурсов хватит на 3-4 месяца

Об этом сообщает The New York Times.

Арабские и западные официальные лица утверждают, что израильские заявления о том, что ХАМАС накапливает запасы, в том числе крайне необходимых продуктов питания и топлива, вполне обоснованы.

По их словам, ХАМАС потратил годы на строительство десятков километров тоннелей под полосой, где накопил запасы практически всего необходимого для затяжной борьбы.

В частности, по словам чиновников, у ХАМАСа есть сотни тысяч галлонов горючего для транспортных средств и ракет, тайники с боеприпасами, взрывчаткой и материалами для ее изготовления, а также запасы продовольствия, воды и медикаментов. Высокопоставленный ливанский чиновник заявил, что ХАМАС, по оценкам, насчитывающий от 35 000 до 40 000 человек, имеет достаточно запасов, чтобы продолжать боевые действия в течение трех-четырех месяцев без пополнения запасов.

Один из четырех израильских заложников, освобожденных ХАМАС, даже рассказал, что группировка обеспечивала пленных лекарствами, шампунем и средствами женской гигиены, которые сейчас находятся в дефиците в Газе.

Арабские и западные чиновники, описывавшие ситуацию со снабжением Хамаса, говорили на условиях анонимности, поскольку они раскрывали информацию, полученную из человеческих источников, перехваченных переговоров и других разведданных потоков. По их словам, запасы, как правило, хранятся под землей, и они предупредили, что точную информацию о поставках ХАМАС получить трудно.

ХАМАС мало говорит о ситуации со снабжением - боевики редко это делают - но правительство, которым он руководит в Газе, утверждает, что у него есть чрезвычайный запас быстро исчерпаемого топлива.

"Больницы, машины скорой помощи, пожарные машины и грузовики гражданской обороны используют правительственные запасы топлива на случай чрезвычайных ситуаций", - сказал Салама Маруф, руководящий пресс-службой правительства в Газе.

Отвечая на вопрос о ситуации, подполковник Джонатан Конрикус, официальный представитель израильской армии, сказал журналистам, что, если жителям Газы или ООН нужно топливо, они должны получить его от ХАМАСа.

"У Хамаса есть топливо, но у него другие приоритеты - обеспечить вентиляцию и воздух для своей туннельной системы, для запуска ракет, командования и контроля", - сказал он в четверг.

Ни арабские, ни западные официальные лица не дали столь подробных оценок, как это делают израильтяне. По их словам, поскольку в Газу начинает поступать только цевье помощи, ХАМАС, похоже, не пополняет свои запасы.

"Но они очень осторожно используют то, что имеют, потому что им этого хватит надолго", – сказал Самир Гаттас, египетский стратегический аналитик, внимательно следящий за ситуацией в Газе.

Гаттас добавил, что маловероятно, что ХАМАС захочет предоставить продовольствие или другие виды поставок для помощи гражданскому населению.

"Движение ХАМАС заботится только о движении ХАМАС, - сказал он. - Население Газа для ХАМАС абсолютно ничего не означает".

По словам ливанского чиновника, ХАМАС научился производить собственное оружие в подземных бункерах и защищать его от передовых израильских систем наблюдения. Поэтому контрабандные маршруты, на которые когда-то полагался ХАМАС, из-за запутанной сети туннелей в Египет, стали менее актуальными. ХАМАС также собирает деньги, облагая налогами проживающее в Газе палестинское население, что делает поддержку извне менее актуальной, чем раньше.

  • В субботу, 28 октября, Израиль заявил, что истребители ЦАХАЛ нанесли удары по 150 подземным целям на севере сектора Газа, включая тоннели террористов, подземные боевые позиции и дополнительные объекты подземной инфраструктуры.
  • Кроме того, армия обороны Израиля заявила, что во время ночного авиаудара погиб руководитель военно-воздушных сил ХАМАС Иссам Абу Рукбе и глава военно-морских сил ХАМАСа Ратаб Абу Цагибан .
Израиль
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Ближний восток.
Война в Израиле
Сектор Гази
Хамас
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