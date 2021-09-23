"Ресурсный" законопроект сняли с рассмотрения во втором чтении, - Гончаренко

Об этом сообщил народный депутат партии "Европейская Солидарность Алексей Гончаренко.



"Слуги народа снимают сегодня с рассмотрения скандальный законопроект 5600 о налоговых изменениях", - написал нардеп.



Отметим, согласно пояснительной записке к проекту закона, его целью является обеспечение сбалансированности бюджетных поступлений путем повышения эффективности использования экономических ресурсов страны, а также устранение пробелов действующего законодательства.



Законопроектом, в частности, предлагается повысить на 5% ставки акцизного налога на алкогольные напитки, экологического налога кроме ставок за выбросы СО2 в атмосферу и сбросы загрязняющих веществ в водные объекты, а также рентной платы за пользование радиочастотным ресурсом Украины с учетом индекса потребительских цен за 2020.



Также предлагается на 14,5% увеличить ставки рентной платы за пользование недрами в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых, а также рентной платы за спецпользования водой и спецпользования лесными ресурсами.



Законопроектом предлагается предоставить право контролирующим органам взимать налоговый долг за счет наличности или средств на счетах в банкаи без обращения в суд. Также документ устанавливает временное ограничение по решению суда в праве выезда должника за границу до полного погашения налогового долга. При этом налоговые органы будут уполномочены получать информацию от налогоплательщика не только по факту выявленного правонарушения, но и из других связанных с налогообложением вопросов.

Напомним, Верховная Рада приняла закон №5600 за основу 1 июля.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb