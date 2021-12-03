"Ресурсный" законопроект остается заблокированным до подписания: Рада не рассмотрела все постановления
Верховная Рада на заседании 3 декабря не смогла разблокировать подписание "ресурсного" законопроекта №5600, потому что депутаты успели заслушать не все постановления, их рассмотрение будет продолжено во вторник, 14 декабря
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на сайт парламента.
Глава фракции "Голос" Ярослав Железняк написал в Telegram, что подписание №5600 заблокировано по крайней мере до вторника, 14 декабря.
- В июне 2021 года Кабмин зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс.
- В июле Верховная Рада поддержала этот законопроект за основу.
- "Ресурсный" законопроект занял второе место по количеству правок ко второму чтению за всю историю голосований Верховной Рады.
- В сентябре его дважды снимали во втором чтении.
- 30 ноября Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты по обеспечению сбалансированности бюджетных поступлений" (№5600).
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