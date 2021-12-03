"Ресурсный" законопроект остается заблокированным до подписания: Рада не рассмотрела все постановления

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на сайт парламента.



Глава фракции "Голос" Ярослав Железняк написал в Telegram, что подписание №5600 заблокировано по крайней мере до вторника, 14 декабря.

Постановления об отмене результатов голосования за этот документ не набрали достаточно голосов - от 80 до 86, при этом еще осталось несколько аналогичных документов.За остальные постановления проголосуют на следующей пленарной неделе, 14 декабря. До этого периода спикер ВР и президент не могут подписать "ресурсный" законопроект.Законопроект №5600 обязан обеспечить сбалансированность бюджетных поступлений путем повышения эффективности использования экономических ресурсов страны, а также устранения пробелов действующего законодательства.Справка: законопроект №5600 называют "ресурсным", "антиахметовским", потому что в нем предлагается повысить размер ренты за добычу железной руды. В Украине добычей железной руды занимаются около десяти предприятий, практически все из которых принадлежат олигархам. При этом самую большую долю в этом бизнесе (более 50%) занимает Ринат Ахметов.