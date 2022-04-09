"Ресурс, ведущий подрывную деятельность": в Госдуме намекнули на блокировку Youtube в РФ

Об этом сообщила радиостанция "Говорит Москва" в Telegram.



"Время признать, что YouTube - ресурс, ведущий откровенно подрывную и антироссийскую деятельность, поэтому пора принять соответствующие меры. И желательно сделать это так, чтобы ни под каким VPN зайти нельзя было", - сказал Толстой.

9 апреля канал Государственной думы РФ "Дума ТВ" на видеохостинге YouTube заблокирован .