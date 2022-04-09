"Ресурс, ведущий подрывную деятельность": в Госдуме намекнули на блокировку Youtube в РФ
Вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой отреагировал на блокировку канала парламента в Youtube
Об этом сообщила радиостанция "Говорит Москва" в Telegram.
"Время признать, что YouTube - ресурс, ведущий откровенно подрывную и антироссийскую деятельность, поэтому пора принять соответствующие меры. И желательно сделать это так, чтобы ни под каким VPN зайти нельзя было", - сказал Толстой.
- 9 апреля канал Государственной думы РФ "Дума ТВ" на видеохостинге YouTube заблокирован .
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