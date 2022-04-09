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Главная война с Россией "Ресурс, ведущий подрывную деятельность": в Госдуме намекнули на блокировку Youtube в РФ

"Ресурс, ведущий подрывную деятельность": в Госдуме намекнули на блокировку Youtube в РФ

9 апреля, 2022 суббота
18:15
война с Россией Дума

Вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой отреагировал на блокировку канала парламента в Youtube

Об этом сообщила радиостанция "Говорит Москва" в Telegram.

"Время признать, что YouTube - ресурс, ведущий откровенно подрывную и антироссийскую деятельность, поэтому пора принять соответствующие меры. И желательно сделать это так, чтобы ни под каким VPN зайти нельзя было", - сказал Толстой.

  • 9 апреля канал Государственной думы РФ "Дума ТВ" на видеохостинге YouTube заблокирован .

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Россия
YouTube
Петр Толстой
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