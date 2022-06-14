Рестораторы активно поддерживают украинских защитников

С самого начала вооруженной агрессии РФ сеть ресторанов Евразия активно подключилась к защите нашей страны. Сразу перечислили в армию 380 000 гривен. Во время активных боевых действий в Киеве и области кормили блокпосты, ТрО, Печерский военный госпиталь, подразделения СБУ,

Охматдет. А также переселенцев и малоимущих людей. Потому что рестораторы понимают - в такое сложное время у государства нет возможности заботиться обо всех.

"Мы предоставляли продукты очень многим организациям. Среди них - силовые структуры, отряды территориальной обороны. Это были также пожилые люди, пенсионеры. Мы оказываем помощь и сейчас - продолжаем поддерживать продуктами", - уверяет операционный директор сети ресторанов "ЕВРАЗИЯ" Кирилл Земцов.

Недавно сеть Евразия анонсировала новую акцию в поддержку ВСУ. К которой может присоединиться каждый посетитель ресторанов. Оплатив в чеке своего меню часть средств на благотворительные цели.

"За месяц мы собрали уже более 200 тысяч гривен. Они тоже пошли на поддержку наших защитников. Мы помогали, помогаем и будем помогать нашим воинам и в будущем, потому что мы понимаем, что каждый украинец сейчас должен внести свой вклад в победу. Она будет обязательно! Но нам надо над этим горячо работать", - говорит Кирилл Земцов

Рестораны с подвалами использовали их как бомбоубежище. Где укрывались во время налетов как персонал, так и местные жители. А некоторые киевляне, у которых не было доступа к своим домам, даже жили в ресторанах. Сейчас каждый день компания кормит 130 бригаду ТрО Соломенского района.